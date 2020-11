Une voiture achetée en 1990 pour 200 $ s’avère être une Ferrari qui peut valoir cinq millions

En 1990, un pilote de dragster nommé Mike Sanfilippo a acheté une voiture avec l’emblème Ferrari pour 200 $ qu’il voulait convertir en son nouveau dragster «hotwheels». Il s’est avéré être un projet raté, mais 30 ans plus tard, la célèbre maison de vente aux enchères Mecum prévoit de le vendre aux enchères en janvier 2021, évidemment reconstruit. Il devrait valoir plusieurs millions de dollars.



Lorsque Sanfilippo l’a achetée, la voiture était méconnaissable. C’était à l’origine l’un des 24 exemplaires de la Ferrari 340 America de 1952, mais non seulement le moteur V12 de Ferrari n’était pas sous le capot, mais la carrosserie en aluminium de Vignale avait également disparu.

L’hélice avait été remplacée par un V8 d’origine Chevrolet et la carrosserie avait cédé la place à une autre inspirée du Bangert Manta Rey d’abord puis à une fibre de verre fabriquée par Devin Spider.

Tony Shaughnessy, un restaurateur automobile californien, l’a acheté sur eBay en 2006 pour un peu plus de 26 000 $. Son objectif était de restaurer et de redonner vie à une Devin Spider. Et quand il a commencé à travailler, il a découvert un châssis multitubulaire différent de celui attendu avec une plaque portant le numéro de châssis 0202A et la marque d’origine, Ferrari. Avec l’aide de la spécialiste Ferrari Hilary Rabb, il a pu trouver l’origine de la voiture.

Le châssis correspond à une voiture spécifique, une Ferrari 340 America qui a terminé cinquième des 24 Heures du Mans 1952 avec Laurent Vincent et André Simon au volant. Par la suite, Vincent l’emploie encore dans une carrière à Montlhery, avant d’être la propriété de Luigi Chinetti, qui deviendra le célèbre importateur de Ferrari en Amérique.

Chinetti l’a vendu à un avocat, Bill Galvin, qui à la fin des années 50 l’a vendu à Paul Owens. Mais celui-ci ne voulait pas d’une voiture de course, mais l’utiliser pour aller vite sur l’autoroute, j’ai donc troqué le moteur pour la Chevy. Lorsque la carrosserie a été endommagée, il a changé pour une Bangert Manta Ray et un autre incident l’a amené à installer la carrosserie en fibre de verre. Il faut tenir compte du fait qu’à cette époque, ces transformations n’étaient pas inhabituelles et la culture des grandes voitures classiques n’existait pas non plus comme aujourd’hui.

En 1963, la voiture s’est retrouvée à Salk Lake City et on n’en a plus entendu parler jusqu’en 2006; il est possible qu’il ait dormi au fond d’un garage.

L’expert Ferrari Marcel Massini a documenté la voiture et Shaughnessy a décidé d’investir quelques centaines de milliers de dollars dans sa restauration, qu’il a confiée à Ferrari Classiche.

Désormais, la 340 America, qui portait le numéro 14 au Mans, dispose à nouveau d’un moteur V12 de 4,1 litres, d’une boîte de vitesses à quatre vitesses, d’une carrosserie en aluminium et de sa couleur bleue d’origine.

En janvier, il aura un nouveau propriétaire. Une version 340 America Competizione dépassait 6 millions de dollars il y a quelques années, il ne semble donc pas déraisonnable de penser à 5 millions de dollars. Dans à peine 30 ans, depuis que Sanfilippo l’a acheté jusqu’à aujourd’hui, le prix aura été multiplié par 25 000.

C’est l’histoire ou le conte du «crapaud» qui devient prince grâce à un baiser … ou comment, une tentative de nettoyage et de réparation finit par révéler un bijou perdu.

