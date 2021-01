Abiteboul quitte Renault et n’aura finalement pas de poste senior chez Alpine

Laurent Rossi, ancien directeur de la stratégie de Renault, reprend Alpine

Le Groupe Renault annonce le départ de Cyril Abiteboul et la nomination de Laurent Rossi comme nouveau PDG de la marque Alpine à partir de ce lundi.



Cyril Abiteboul, l’homme appelé à diriger la transition de Renault à Alpine, a quitté aujourd’hui le groupe Renault. L’homme qui le remplacera sera celui qui était jusqu’à présent le directeur de la stratégie et du développement de l’entreprise, Alexander Rossi, qui devient PDG de la marque Alpine. Il sera en charge d’Alpine Cars, de la branche sportive de la marque, de la F1 et du reste des compétitions.

«Je tiens à remercier le Groupe Renault de m’avoir fait confiance pendant tant d’années, notamment dans la relance et la reconstruction de l’équipe depuis 2016», a déclaré Abiteboul.

«La base solide de l’équipe et ce qui a été construit en France et en Angleterre au cours de ces années, l’évolution stratégique du sport vers un modèle plus économiquement durable et plus récemment le projet alpin, qui apporte un sens renouvelé et un dynamisme, témoignent d’un très bien », a ajouté le manager parisien.

“Je tiens à remercier Luca de Meo de m’avoir fait participer à la construction de la Business Unit Alpine et je souhaite à la nouvelle structure plein succès”, a déclaré Abiteboul pour conclure.

Laurent Rossi

