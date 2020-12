Top 10 des déclarations

Verstappen, Bottas et Hamilton ont été les protagonistes

Agrandir Bottas, Verstappen et Hamilton à Yas Marina

Max Verstappen, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont été les protagonistes de la conférence de presse de la FIA ce dimanche au GP d’Abu Dhabi en 2020. Voici les dix déclarations les plus marquantes:



Max verstappen (1er):

“Nous avons pris un bon départ et nous avons pu prendre soin des pneus. J’ai passé un bon moment. En résumé, nous avons tout bien fait”

“Quand j’ai eu une légère vibration dans le pneu, des souvenirs de Spa et d’Imola me sont venus à l’esprit. J’ai fait attention dans chaque ligne droite.”

“Quand je suis arrivé ici, je ne m’attendais pas à la pole et à la victoire. J’ai lu que les moteurs de Mercedes avaient un peu baissé leurs moteurs, donc cela n’a pas aidé. La voiture a été plus forte que prévu.”

“Nous savons que nous devons travailler dur cet hiver pour revenir mieux et plus fort, vous ne pouvez pas faire confiance à ce résultat. Nous savons que nous devons beaucoup nous améliorer dans certains domaines de la voiture.”

Valtteri Bottas (2ème):

“Red Bull était très rapide aujourd’hui. Nous pensions avoir le même rythme de course, mais ils contrôlaient la course. Nous ne les avons pas suivis.”

“Nous avons encore des engagements la semaine prochaine, mais j’espère revoir ma famille à Noël. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je les ai vus.”

“Je n’avais aucune idée que le moteur était en panne. Je ne peux pas en dire plus. Red Bull a été plus rapide que nous et pour la première fois cette année, ils ont fait une différence.”

Lewis Hamilton (3e):

“Si nous prenons en compte les dernières semaines, je suis content du week-end. Je ne suis pas à 100%. Ce fut une course difficile. Toute l’année, j’ai été physiquement bien, mais aujourd’hui je ne l’ai pas été. Je suis heureux qu’il se soit terminé” .

“Je suis très fatigué physiquement. Je n’ai jamais été aussi épuisé. Mon corps ne va pas bien. Mais la semaine dernière je ne pensais pas pouvoir être ici, je suis reconnaissant d’être en vie.”

“Cela aurait été long d’être absent entre Bahreïn et la première course. C’était important pour moi de revenir, d’avoir la continuité et de terminer l’année en force avec l’équipe. Nous n’avons pas gagné, mais nous avons été deuxième et troisième et nous avons ajouté plus de points que Red Bull” .

