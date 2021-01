Le japonais, troisième marque à développer une LMDh après Audi et Porsche

Depuis leur arrivée au DPi en 2018, ils ont remporté neuf victoires

Le président de l’IMSA assure qu’ils seront un excellent ajout à cette nouvelle catégorie

Contrairement à Porsche et Audi, ils ne confirment pas leur intention de courir Le Mans

Acura a annoncé qu’elle continuerait de faire partie du championnat WeatherTech SportsCar à partir de 2023. La marque de luxe de Honda révèle qu’elle développera une LMDh pour courir dans la nouvelle ère du championnat.



Acura a été l’équipe la plus titrée de ces dernières années au championnat WeatherTech, remportant les deux titres dans la catégorie DPi et celui de 2019 dans la discipline GTD. Les Japonais veulent continuer à viser haut à l’IMSA et aujourd’hui ils ont confirmé leur engagement envers eux depuis 2023 avec un LMDh.

Après Audi et Porsche, Acura est devenue la troisième marque à entrer dans la grille de la fusion du WEC et de l’IMSA avec la LMDh, une voiture capable de courir dans les courses des deux championnats. Les deux marques allemandes ont confirmé leur arrivée au LMDh en 2020 et c’est maintenant au tour des japonaises, qui continueront à essayer de viser haut dans le monde de la résistance.

Contrairement aux marques allemandes, le japonais ne confirme pas son intention de participer aux courses correspondant au WEC, comme les 24 Heures du Mans.

Le président de l’IMSA, John Doonan, est heureux de confirmer que IMSA et Acura continueront de travailler main dans la main en 2023 et au-delà. La marque japonaise a connu un grand succès au fil des ans et sera un excellent ajout au nouveau LMDh. Aussi, cela confirme l’intérêt qui existe pour cette nouvelle voiture.

«Acura a un grand succès dans la course de prototypes. Par conséquent, au nom de l’IMSA, je suis très heureux de continuer à travailler avec eux et que notre sport continue de croître petit à petit. cette catégorie à l’avenir, nous espérons que nos fans les plus fidèles l’apprécieront », a déclaré Doonan dans un communiqué officiel.

Acura est entré dans la catégorie DPi en 2018 et grâce à un excellent développement dès le premier jour et à leur partenariat avec Penske, ils ont remporté un total de neuf victoires au cours des trois dernières années. De plus, ils ont remporté les championnats en 2019 et 2020 avec des pilotes de renom, tels que Juan Pablo Montoya, Dane Cameron, Hélio Catroneves et Ricky Taylor. En 2023, un nouveau défi viendra.

