L’Australie du Sud en état d’alerte après la première épidémie depuis avril

Aujourd’hui, des centaines de personnes ont été appelées pour se faire tester à Victoria Park

La semaine dernière a marqué le 25e anniversaire du dernier GP d’Australie à Adélaïde. Aujourd’hui, cependant, la situation est très différente: Victoria Park, berceau de la route, est devenu un autocovidage qui a été appelé par des centaines de personnes à la suite de la première épidémie enregistrée en Australie-Méridionale depuis avril.



Victoria Park est passé de l’organisation d’une finale d’une saison de Formule 1 en 1995 à un autocovid au pire moment de la pandémie pour l’Australie du Sud. De 23 voitures prêtes à démarrer en 1995 à des centaines de voitures en attente d’un essai. La population est venue aujourd’hui à l’appel des autorités et il y a eu de longues files d’attente avec leurs attentes correspondantes.

Grande file d’attente au centre de test Victoria Park Covid ce matin. Je passe tous les jours et je ne l’ai jamais vu comme ça. #Adélaïde pic.twitter.com/gTyaZR9s7z – Julian Schiller (@Julesschiller) 16 novembre 2020

Cette flambée inquiétante a commencé lorsqu’un employé de l’hôtel, isolé, a été infecté par un voyageur rentré dans son pays. À son tour, il a infecté 15 membres liés à sa famille. Désormais, les autorités n’excluent pas un confinement dans la zone et se concentrent sur des tests massifs pour arrêter la propagation du virus.

Le 12 novembre 1995, la Formule 1 a visité la région pour la dernière fois jusqu’à Melbourne, la ville qu’ils ont confinée en juin, est maintenant le siège du GP d’Australie.

L’adieu à la catégorie reine de cette piste était le plus accidenté. Mika Häkkinen n’a même pas pu participer à la course après avoir subi un très grave accident vendredi. Sur 23 voitures qui ont pu démarrer le GP, seules huit ont réussi à franchir la ligne d’arrivée. Parmi les autres, seulement sept ont abandonné en raison de problèmes mécaniques.

Damon Hill est monté sur le podium avec sa Williams après avoir converti la pole qu’il a obtenue lors de la victoire. Olivier Panis et Gianni Morbidelli complètent le podium. La course d’Adélaïde était déjà disputée avec Schumacher sacré double champion. Le Kaiser, qui a abandonné cette course après une collision, avait obtenu son titre deux courses plus tôt, avec une victoire au GP du Pacifique.

