Renault deviendra Alpine, dont la couleur prédominante est le bleu

Aston Martin, peut-être perdre BWT et avec elle, le rose qui a peint le RP20

La liste des participants à la saison 2021 de Formule 1 a été mise à jour cette semaine après l’annonce de la signature de Sergio Pérez par Red Bull. Vous pouvez également y observer des changements dans les noms des équipes, ce qui peut entraîner un changement dans la décoration.



L’un d’eux, bien que déjà connu, est celui de Renault, qui deviendra Alpine. Avec cela, la couleur jaune caractéristique qui était accompagnée de noir peut passer à une gamme différente. Le bleu est la marque de fabrique d’Alpine, et bien que l’équipe n’ait pas encore montré sa livrée, la voiture utilisée pour annoncer le changement de nom était bleue avec des détails rouges et blancs.

Une autre équipe confrontée à des changements est Racing Point, qui deviendra Aston Martin. Non seulement cela, mais aussi, comme on peut le voir dans la liste des engagés 2021 publiée hier par la FIA, BWT disparaît du nom, donc le rose peut disparaître.

La multinationale américaine Cognizant peut prendre sa place de sponsor principal, selon Decalspotters, qui a déjà annoncé la décoration Williams pour ce 2020. La livrée de la voiture peut avoir du vert et une touche de bleu, les couleurs de l’entreprise.

Quant au reste des équipes, Mercedes a récemment annoncé qu’elle continuerait avec une voiture noire comme dans ce 2020. Red Bull perd Aston Martin en tant que sponsor principal, mais cela n’a eu aucun effet sur les couleurs de la voiture. Pour leur part, Ferrari, Haas, Alfa Romeo, Williams, AlphaTauri et McLaren devraient conserver leurs marques.

Ferrari restera rouge, tandis que Haas ne retrouvera pas l’or qu’il a utilisé alors que Rich Energy était sponsor de l’équipe. AlphaTauri continuera avec le poinçon blanc et bleu de la marque de vêtements du même nom. Alfa Romeo garde Orlen et son blanc et rouge. Williams mélangerait initialement le blanc et le bleu, tandis que McLaren prévoit de garder la papaye orange avec des notes de bleu.

