Pour Alejandro, la F1 n’aura d’autre choix que d’être électrique à moyen terme

La Formule E a signé une exclusivité avec la FIA jusqu’en 2038

“La F1 doit être électrique. Elle doit passer à la mobilité électrique”, a déclaré Alejandro Agag à Car Advice. Les déclarations du fondateur de la Formule E ne sont pas nouvelles, puisqu’il a déjà exprimé cette idée à des occasions précédentes, mais elles coïncident avec les discussions que les acteurs de la première catégorie du sport automobile ont sur le nouveau moteur qui doit entrer en vigueur en 2025 ou 2026.



Comme on le sait, au moment où les pourparlers sur la F1 pointent vers un moteur hybride qui utilisera dès que possible les soi-disant “ e-carburants ”, le mal nommé “ carburant électronique ”, ce qui lui permettra d’être “ neutre en carbone ” sous tous ses aspects. d’ici 2030 au plus tard.

«J’aime les moteurs à combustion, mais leur époque touche à sa fin. On parle beaucoup de carburants électroniques, mais ils sont une invention artificielle. Il n’y a aucun moyen que ces carburants aient un sens, à moins qu’un changement ne soit pas souhaité. réel », a poursuivi Agag. S’il est vrai que certaines marques souhaitent explorer ce type de carburant comme une alternative aux carburants électriques, compte tenu des difficultés qu’elles prévoient pour la conversion totale en voitures électriques, qu’il s’agisse de batteries ou de «piles à combustible».

Agag se prononce pour ce changement radical en F1, adoptant une motorisation électrique et pense que cela devrait conduire à une fusion entre la F1 et la Formule E “car sinon, la F1 devra attendre 19 ans pour être électrique et il serait trop tard. Bien sûr, en ce moment, la Formule E est très différente de la F1, mais je suis convaincu que la fusion sera essentielle. ”

Il convient de rappeler qu’Agag a conclu un accord avec la FIA pour avoir l’exclusivité des voitures électriques pendant 25 ans. Bernie Ecclestone ne s’est pas opposé, car il ne voyait pas cela faisable.

La FE a dû choisir des courses en milieu urbain, avec des circuits quelque peu tordus à la fois pour «récupérer de l’énergie» et pour que son autonomie ne soit pas grandement diminuée par les hautes performances. Si la FE courait sur un circuit de F1, il est probable qu’elle ne pourrait pas franchir environ 20 tours, une centaine de kilomètres.

Pourtant, la catégorie progresse nettement. Depuis ses débuts, il y a six ans, jusqu’à présent, les progrès ont été remarquables: le GEN-2 est non seulement un peu plus puissant, mais parvient également à effectuer des courses de 45-50 ‘alors que le GEN-1 devait s’arrêter pour les pilotes changeront de voiture au milieu de la course; le futur GEN-3 sera toujours plus puissant et aura des batteries de plus grande capacité, mais le poids du véhicule sera moindre.

En tout cas, Jean Todt, président de la FIA, estime que la fusion prendra car il faudra des décennies pour que les performances de la Formule E atteignent un niveau similaire à celui de la F1. Et Agag en est conscient.

L’intérêt pour la catégorie est évident. L’année dernière, toutes les équipes avaient un constructeur derrière elles et, bien qu’Audi et BMW aient annoncé leur retrait, de nouvelles marques sont intéressées.

La fusion pourrait être facilitée par le fait que Discovery Holding Company, la société mère du millionnaire John Malone, détient non seulement F1 via Liberty Media, mais est également un actionnaire de premier plan de la Formule E via Liberty Global.

