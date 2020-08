Cela fait un moment depuis le dernier Grand Prix Paddock Diary. Cela fait 270 jours que j’ai glissé pour la dernière fois mon laissez-passer média à Yas Marina à Abu Dhabi à la fin de la saison dernière, et mon arrivée à Spa-Francorchamps jeudi matin dans le cadre du petit groupe de médias reportant en direct sur le Grand Prix.

Se référer à cette édition de la colonne par son titre habituel «Paddock Diary» est quelque chose d’un abus de langage car les journalistes ne sont pas autorisés à entrer dans le paddock en raison des restrictions de Covid-19. Le centre des médias est situé au-dessus du paddock, nous pouvons donc le voir, le sentir et l’entendre, mais nous ne pouvons pas y accéder. C’est frustrant à l’extrême, en particulier lorsque les contacts sont espionnés à quelques mètres mais restent bien hors des limites. C’est ainsi pour le moment.

Mon week-end de course a commencé par un voyage de retour à Spa – en particulier à Blanchimont – mercredi, pour un test Covid-19 obligatoire. Je récupère mon pass 2020, auquel est ajouté un code QR indiquant mon statut Covid-19, qui est vérifié par des sondes narines et de la gorge.

Glissant la passe au-dessus de ma tête, j’ai un sentiment de «complétude» pour la première fois cette année.

Le test Covid a été ma première épreuve de ce genre. Ayant entendu des récits de picotements et de sensations de brûlure, j’étais plutôt inquiet. Dans le cas où le processus était inconfortable mais pas douloureux – déconcertant car j’avais peur qu’il n’ait pas été administré correctement. Mes craintes ont été apaisées le lendemain matin lorsque la station de test m’a dit que j’étais «négatif», donc de retour à Spa, c’était jeudi matin.

Jeudi

Je couvre les 140 km du meilleur circuit du monde. Je dis cela non seulement en tant que fier belge (naturalisé), mais aussi en tant qu’étudiant de l’histoire de la F1. D’autres peuvent offrir des paillettes, des vitesses moyennes plus rapides ou une meilleure accessibilité, mais dans mon livre, aucun ne capture aussi majestueusement l’essence de la F1.

Aucune foule ne signifie aucun des tracas habituels de la circulation. Je me gare et me dirige vers le centre des médias. La première différence majeure est que là où les minibus nous ont fait la navette vers le paddock, il s’agit cette fois d’une marche tortueuse contournant les zones des équipes et pénétrant dans le bâtiment administratif par une porte dérobée.

Pendant un week-end normal, environ 200 journalistes emballent le centre des médias avec environ 80 photographes dans une pièce adjacente; dans les conditions de Covid, les nombres sont respectivement d’environ 30 et 25 – tous logés dans la même pièce avec quatre têtes par rangée plutôt que le 30 typique.

Je passe la matinée à me familiariser avec les protocoles révisés, à rattraper mes collègues et à me plonger dans la nouvelle propriété Williams.

Prochain changement: pas de zones d’accueil de l’équipe de visite pour le déjeuner. Au lieu de cela, le circuit propose des repas à trois plats fournis par des traiteurs locaux. Savoureux, mais je préfère la normalité, et pas seulement en raison de choix plus larges.

Les conférences de presse de la FIA avec tous les pilotes se déroulent via Zoom. Le processus a été décrit ici, et reste le même, que ce soit pour les journalistes à distance ou les scribes sur place.

Je rentre à la maison et fais mes valises pour un séjour de deux nuits plus près de la piste. Rétrospectivement, un meilleur choix aurait été de rester trois nuits, mais les vieilles habitudes sont mortes. Pour le spa, je ne réserve généralement que le vendredi et le samedi soir en raison des tarifs hôteliers horribles pendant le week-end de course. Mais sans fans, pas de profit.

Vendredi

Je pourrais m’habituer au manque de trafic, même si à la réflexion je préfère avoir des jams si cela signifiait avoir les fans ici. Une fois à l’intérieur du centre des médias, les affaires continuent comme d’habitude, mais par téléphone ou par SMS.

Ne pas pouvoir se mettre en piste lors des premiers essais est frustrant. Pourtant, debout sur le balcon à l’extérieur du centre des médias, j’absorbe les images, les sons et les odeurs familiers, donc il vaut mieux rester à la maison et regarder via F1 TV.

Le sujet brûlant lors de la conférence de presse des chefs d’équipe est l’accord Concorde 2021-25, signé par toutes les équipes depuis le Grand Prix d’Espagne. Il est clair que toutes les équipes sont traitées de la même manière que Ferrari – qui reçoit 50 millions de dollars supplémentaires par an, mais reste limitée par le plafond budgétaire, ce qui rend le revenu supplémentaire académique du point de vue de la performance. La clause de rupture annuelle révélée à l’origine par . est également, indirectement, confirmée.

Après une deuxième séance d’entraînement de routine, je me penche sur la décision de Lando Norris de revenir à un casque dans ses couleurs traditionnelles plutôt que de porter la version «Flamand Lion». Il est dommage que ce qui a commencé comme un hommage familial innocent ait fini par être politisé par certaines factions.

Ensuite, je mène une interview exclusive avec le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, via Zoom. Il est de bonne humeur mais il y a beaucoup de discussions sérieuses entre les plaisanteries. J’ai rencontré Horner pour la première fois dans sa Formule Renault dit en 1992 lorsque, comme il me le rappelle, j’avais encore des cheveux. Méfiez-vous de certaines de ses idées les plus sérieuses plus tard cette semaine, en particulier sur son avenir et Max Verstappen.

Pour le dîner, je prends une baguette de jambon fournie par la médiathèque puis je me dirige vers le parking, soulagée que la pluie du jour se soit arrêtée. Je passe la nuit dans un petit hôtel familial à St Vith, un charmant hameau germanophone situé à 25 km du circuit.

samedi

J’arrive sur le circuit et continue de chercher des informations sur Williams. Finalement, je recherche des informations via une source sur le champ gauche, et ce que je suis dit rejoint divers points. Une connexion royale est révélée, tout comme l’implication d’anciens folk du Manor F1. Alors que je travaille sur les téléphones, un autre point commun entre les sources est le lobbying intense du patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, dans le dossier des conduits de frein Renault contre Racing Point, que Ferrari fait maintenant appel.

Pourquoi une partie (prétendument) extérieure – un médiateur autoproclamé – insisterait-elle si fort pour que Ferrari retire son appel? On me fait remarquer que Ferrari n’est pas le seul appelant, de sorte que Racing Point devrait également retirer son appel, sinon en laissant l’équipe coupable. La suggestion est que Wolff préfère que Racing Point plaide coupable plutôt que de laisser la Cour d’appel internationale enquêter sur l’implication de Mercedes.

Le soir je me dirige vers St Vith avec mon collègue Christian Menath, qui m’accueille gentiment pour dîner dans un restaurant local. Par la suite, je termine et dépose mon analyse de la Williams, qui arrive sur le site le lendemain matin.

dimanche

Après un petit-déjeuner copieux, je quitte et me dirige vers la gare Covid pour des tests avant mon voyage à Monza. Mon parcours m’emmène sur le tracé original de Spa-Francorchamps utilisé pour la dernière fois en F1 en 1970. Bordé d’arbres et serré de maisons, le circuit revendique régulièrement des pilotes, jusqu’à deux par grand prix.

En traversant le fameux Masta Kink – pris à 300 km / h à l’époque – à un rythme calme (légal), je m’émerveille de l’incroyable courage des pilotes de cet âge révolu, lorsque la piste était un monstre de 14 kilomètres.

Après le test Covid, je me dirige vers le centre des médias, puis je profite de la «zone de mixage», une salle réservée aux réunions entre l’équipe et les membres des médias. Bien qu’il y ait des entrées séparées et que nous soyons assis aux extrémités opposées d’une grande table ronde et que les confidences ne puissent pas être chuchotées en raison de la distance entre les parties, c’est certainement un pas dans la bonne direction, j’espère qu’il se répète à Monza.

Après la course, je suis dans les appels des médias jusqu’à huit heures. Ensuite, je fais mes valises et je pars après mon premier «Grand Prix Covid».

Le pathogène peut être blâmé pour un grand nombre de problèmes mondiaux, mais pas pour le grand prix le plus ennuyeux auquel j’ai assisté à Spa du 20 auquel j’ai eu la chance d’assister. Pourtant, cette saison n’est pas à mi-chemin, donc j’espère que ce n’est pas encore fini pour toutes les équipes sauf Mercedes. Cependant, la F1 doit se poser des questions de recherche sur ce qui peut être fait pour animer la course étant donné que le nouveau règlement technique a été retardé d’un an.

Sur le chemin du retour, je médite sur l’étrangeté du style F1 2020. Sans aucun doute, Liberty a fait un excellent travail pour sauver la saison tandis que les protocoles de la FIA, bien que lourds et parfois exagérés, fonctionnent certainement. J’espère que nous aurons d’autres relaxations à Monza et à nouveau au Mugello. Parlez-vous de là.

