Toyota a battu Sainz à Baja Hail 2, après avoir gagné en Andalousie et Baja Hail 1

Nasser Al-Attiyah s’est finalement imposé à Baja Hail 2, après avoir battu Carlos Sainz dans la deuxième et dernière étape de plus de trois minutes, neutralisant ainsi l’avantage acquis par le joueur madrilène la veille. Sainz a dû se contenter de la deuxième place un peu moins de deux minutes derrière son rival.



Il s’agissait de la troisième victoire consécutive du pilote Toyota, après celles obtenues lors du Rallye d’Andalousie et de la Baja Hail 1, sur la Mini officielle. Même s’il ne leur sera pas facile de répéter le triomphe obtenu au Dakar 2020 – la prochaine édition débute dans trois semaines – grâce à Carlos Sainz.

Sur l’étape d’aujourd’hui, Sainz a ouvert la course et cela l’a blessé. Mais il gardait le contrôle sous contrôle aux premiers points de contrôle. A mi-parcours de la spéciale, il n’avait cédé que 46 secondes et au kilomètre 121, sur 187 sur la spéciale, un peu plus d’une minute. Mais entre le kilomètre 121 et 167 il a perdu 2’20 “, contre Al-Attiyah, et avec lui, la victoire.

Sainz a ainsi terminé quatrième de l’étape, très rapide, sous la pression de Jakub Przygonski, entré une demi-minute. Ils accompagnaient Nasser sur le podium, Stéphane Peterhansel et Yazeed Al Rajhi, même si au général il était deuxième devant ces deux-là.

CLASSIFICATION

Nasser Al-Attiyah (Toyota) 1h.27’29 »

Stephane Peterhansel (Mini Buggy) à 1’00 ”

Yazeed Al Rajhi (Toyota) à 1’17 »

Carlos Sainz (Mini Buggy) à 3’14 “

Jakub Przygonsky (Toyota) à 3’36 »

Yasir Hamad Al Seidan (SRT) à 4’07 “

Vladimir Vasileyev (Mini 4×4) à 6’24 ”

Bernhard Ten Brike (Toyota) à 8’04 »

Erik Van Loon (Toyota) à 9’38 »

Dennis Krotov (Mini) à 11’46 »

CLASSIFICATION FINALE

Nasser Al-Attiyah (Toyota) 4h.49’20 »

Carlos Sainz (Mini Buggy) à 1’54 ”

Stephane Peterhansel (Mini Buggy) à 3’10 ”

Yazeed Al Rajhi (Toyota) à 4’10 ”

Jakub Przygonsky (Toyota) à 9’41 »

Vladimir Vasileyev (Mini 4×4) à 12’30 ”

Bernhard Ten Brike (Toyota) a14’17 »

Yasir Hamad Al Seidan (SRT) à 15’36 ”

