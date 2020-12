Le pilote espagnol a été “ promu ” au rôle de pilote officiel l’année dernière

Son programme pour la saison prochaine n’a pas encore été dévoilé.

Albert Costa reste le pilote officiel de Lamborghini en 2021, bien que son programme sportif reste à confirmer. La firme italienne a confirmé les noms de ses huit pilotes officiels pour l’année prochaine, mais sans annoncer de programmes spécifiques pour aucun d’entre eux.



Albert Costa, Franck Perera, Giacomo Altoe, Andrea Caldarelli, Giovanni Venturini et Marco Mapelli restent sur la liste de paie. Et la signature du taureau ajoute deux autres pilotes. Mirko Bortolotti revient, après une saison chez Audi et après avoir remporté plusieurs titres avec Lamborghini entre 2015 et 2019, et donne une chance au prometteur Sandy Mitchell, 20 ans, qui cette année a disputé quelques essais avec une “ Lambo ” de Barwell Motorsports et a été un champion britannique de GT avec Rob Collard comme partenaire.

Le natif de Barcelone a été “ promu ” au statut de pilote officiel fin 2019 suite à ses succès avec l’équipe Emil Frey, aux côtés d’Altoe; il a été appelé pour couvrir la défaite de Dennis Lind lors de la dernière manche de la Blancpain GT Endurance Series et sa contribution a été décisive pour Caldarelli et Mapelli pour remporter la couronne.

Cette année 2020, Costa a eu un calendrier serré. En plus du GT World Challenge Europe, il a disputé l’ADAC GT Masters et les 24 Heures de Daytona.

Comme on le sait, Lamborghini ne participe directement à aucun championnat. Sa politique est d’accompagner les différentes équipes clients, de leur fournir du matériel, de leur offrir un support technique et de remettre leurs pilotes. C’est courant dans les catégories GT, où les marques laissent la gestion des courses entre les mains des équipes et leur apportent une assistance.

Tout indique qu’Albert Costa pourrait continuer avec Giacomo Altoe dans Emil Frey Racing, tandis que Perera-Venturini le fera avec Squadra Corse, tandis que Calderelli-Mapelli devrait le faire avec FFF Racing. Et aussi que l’objectif prioritaire serait le GT World Challenge Europe et viser avant tout les 24 Heures de Spa.

