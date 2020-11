Il assure que son rêve est d’être dans une équipe de premier plan comme Red Bull

Il garantit qu’il donnera tout pour obtenir sa meilleure version dans le reste de 2020

Alexander Albon a reconnu qu’il n’accepterait pas de revenir à AlphaTauri en 2021. Le Thaïlandais est confiant de rebondir dans les quatre dernières courses d’une saison 2020 décevante pour lui et assure qu’il donnera tout pour marquer les meilleurs résultats possibles pour Red Bull pour lui en donner un nouveau. occasion pour le prochain exercice.



Après son premier podium au Mugello, Albon n’a marqué qu’un point lors des quatre prochaines courses. Cela a amené Red Bull à repenser son avenir pour son deuxième siège, et donc, avant la fin de la saison, le British-Thai doit offrir des mérites à ceux de Milton Keynes pour qu’ils continuent à lui faire confiance pour l’avenir.

Nico Hülkenberg et Sergio Pérez sont ses deux principaux rivaux pour ce siège, tandis que dans leur cas, la possibilité de revenir à AlphaTauri en tant que partenaire de Pierre Gasly est rumeur. Bien sûr, retourner dans «l’équipe B» ne sera pas une idée qui plaira beaucoup à Albon, car il veut continuer dans une équipe de tête comme Red Bull.

“Non, je n’accepterais pas du tout de retourner chez AlphaTauri. Je pense que le rêve de tous les pilotes est de courir pour une équipe de haut niveau comme Red Bull, et mon intention est de continuer là-bas”, a déclaré Albon, selon le portail Web Planet F1. .

Cependant, un retour à Faenza ne serait pas garanti en cas d’absence de Red Bull, car le nom de Yuki Tsunoda sonne également pour ce siège en 2021. Par conséquent, Albon doit donner le meilleur de lui-même pour le reste de 2020. Il s’assure qu’il est plus que jamais concentré sur la concurrence, et précise qu’il ne prête pas attention aux commentaires extérieurs à son environnement.

“Il y a toujours des conversations, mais au final, tout ce que j’entends ou tout ce qui doit être dit ne changera rien de ce que je fais sur la piste. Je me concentre, plus que toute autre chose, sur la conduite et le bon score. résultats », a-t-il ajouté.

“Je sais que si je me concentre sur les bons résultats et que je les obtiens, ils arrêteront tellement de parler, mais ces choses se passent en Formule 1. Je suis concentré sur ce que j’ai à faire et c’est ce qui compte le plus”, déclare le Thaïlandais.

