Alerte pour des adolescents armés volant des voitures dans le New Jersey et les États voisins

Police d’État, NJ

Photo: NJ STATE POLICE WWW.NJSP.ORG / Avec l’aimable autorisation

Un groupe violent de très jeunes suspects, certains décrits par les victimes comme des «enfants», attaque des automobilistes dans divers États, La police du New Jersey a alerté.

Tous les incidents en New Jersey, Delaware et Pennsylvanie ils sont liés au même groupe.

Les autorités de Carneys Point, NJ, ont poursuivi mardi deux voitures volées dans le canton, une du Delaware et une de Penns Grove, NJ, a annoncé la police dans un communiqué. alerte de sécurité publique.

Les suspects ont été vus conduite «extrêmement» agressive et imprudente tout en éludant la police. Plus tard mardi, un groupe de suspects armés non identifiés a volé un véhicule à Wilmington, Delaware avant de se rendre à Carneys Point, où essayé de victimiser un autre conducteur, dit la police.

“Ils ont utilisé un arme à feu pour menacer les victimes et se sont enfuis quand la victime a crié », a déclaré la police dans un communiqué. On pense que les assaillants de voiture ont des âges allant des adolescents aux jeunes adultes, tous afro-américains.

“Certaines victimes les ont décrits comme des” enfants “”, poursuit le communiqué. “Leur activité se déroule à des moments aléatoires de jour et de nuit, et ils se sont développés dans des quartiers résidentiels et des zones commerciales.”

Il n’y a pas eu d’arrestations, Le travail de la police mardi a été suspendu pour des raisons de sécurité, a admis la police de Carneys Point. “Nous avons eu 12 poursuites avec cette équipe depuis septembre”, a déclaré le lieutenant Dale VanNamee à NJ.com.

«Son modus operandi est de tirer les poignées de porte et de voir quels véhicules sont ouverts et ont les clés dans ou mettre une arme sur le visage de la victime et demander le véhicule », décrit l’alerte.