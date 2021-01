Alex Palou entamera sa deuxième saison en tant que pilote IndyCar lundi. Il le fera à Sebring, où il profitera du premier test officiel avec sa nouvelle équipe – après un bref contact fin 2020 à Barber et Laguna Seca.



Comme on le sait, Alex a signé avec l’équipe de Chip Ganassi, l’actuel champion de la catégorie avec Scott Dixon. Sa nouvelle famille lui a préparé une pré-saison intense.

Palou travaillait déjà sur place avec Chip Ganassi depuis un peu plus d’un mois, entre l’annonce de sa signature début novembre et son retour en Espagne mi-décembre pour Noël.

Il est revenu aux États-Unis il y a dix jours et s’est depuis plongé dans la dynamique de sa nouvelle équipe.

Cette fois, il s’agit de deux jours d’entraînement à Sebring, bien que Ganassi n’ait confirmé que lundi. Palou partagera la piste avec ses coéquipiers, le champion en titre Scott Dixon, Marcus Ericsson et la star de NASCAR Jimmie Johnson, qui passera en IndyCar pour les circuits routiers cette année.

Les équipes Foyt – Sébastien Bourdais et Dalton Kelly – et Carlin – Max Chilton – seront également en piste lundi. Andretti est également attendu, qui alignera Colton Herta, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi et éventuellement Marco Andretti, ainsi que les équipes Meyer Shank –Jack Harvey– et Rahal avec Graham Rahal et Takuma Sato.

Curiosité: dans ces tests, il y aura également des équipes IMSA – Kevin Magnussen fera ses “ débuts ” dans la catégorie, également dans l’équipe de Chip Ganassi qui alignera une Cadillac DPi, et aura Renger Van der Zande comme partenaire – mais en utilisant l’autre partie du circuit.

Alex Palou a été l’une des révélations de la saison IndyCar 2020, lorsque Dale Coyne lui a donné l’opportunité de faire ses débuts dans les voitures américaines. Sa vitesse et sa rapidité d’adaptation ont attiré l’attention de Chip Ganassi, qui lui a confié une voiture gagnante.

Palou a longtemps dit que son rêve n’était pas la Formule 1, mais de réussir aux États-Unis. Cela semble être sur la bonne voie.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard