La recrue néerlandaise Rinus VeeKay a mené la journée de test

Le champion Nascar Jimmie Johnson a également fait ses débuts avec Chip Ganassi

Alex Palou a touché le Top 10 lors de son premier essai avec Chip Ganassi, qui s’est tenu ce lundi au Barber Motorsports Park. Le pilote espagnol a signé le 11e meilleur temps lors de sa première journée avec une équipe élite IndyCar.



La préparation de l’IndyCar pour 2021 a déjà commencé et les pilotes qui feront leurs débuts la saison prochaine ont déjà pu commencer à travailler avec leurs nouveaux kits. C’est le cas d’Alex Palou. La semaine dernière, il a été annoncé que l’Espagnol venait de signer pour Chip Ganassi, une décision qui ouvre les portes de l’élite IndyCar à sa deuxième saison dans la catégorie.

Comme il l’a raconté dans sa chronique sur SoyMotor.com, Alex a déjà commencé à travailler avec Chip Ganassi la semaine dernière avec une visite à l’usine de l’équipe pour obtenir un siège, rencontrer le personnel et se préparer à sa première séance d’entraînement, qu’il a appréciée hier.

Palou a terminé sa première journée d’essais avec Chip Ganassi avec un bon feeling. Il a signé le 11e meilleur temps de la journée au volant de la CGR Honda numéro 10. Il n’était qu’à un dixième de seconde du temps de deux de ses coéquipiers, Marcus Ericsson et Scott Dixon..

“Ils ont été de très bons jours, pouvoir rencontrer l’équipe, aller dans l’usine, voir tous les détails et apprendre comment fonctionne une grande équipe. Mise en place, circuit et nouvelles personnes, j’apprends beaucoup avec le champion”, a souligné Palou concernant pour partager une équipe avec le vainqueur de la saison 2020, Dixon, parlant à Racer.

“L’un des avantages de tout ce qui est si génial, c’est que tout le monde est déterminé à gagner. Tout le monde ici en parle et cela change beaucoup la mentalité du pilote”, a déclaré Palou après son premier test avec l’équipe.

“C’est aussi différent de travailler avec un six fois champion comme Scott et avec une légende comme Dario Franchitti. Scott … n’est pas seulement incroyable en tant que pilote, mais aussi comment il parle à l’équipe et transmet ce dont il a besoin. Je dois travailler là-dessus et apprendre ces choses. J’adorerais faire ce qu’il a fait en 20 ans », a ajouté le pilote espagnol.

Courir en @IndyCar est un rêve pour @AlexPalou depuis qu’il est enfant en compétition en Europe. Avec sa saison recrue à son actif, l’Espagnol de 23 ans sera à nouveau #PoweredByHonda en 2021 alors qu’il passe à la voiture n ° 10 de la victoire au championnat @ CGRTeams. # INDYCAR pic.twitter.com/6a1KEAyhKk – HPD-North American Motorsport (@HondaRacing_HPD) 3 novembre 2020

La journée d’essai a été menée par le néophyte Ed Carpenter des Pays-Bas Rinus VeeKay. L’autre coéquipier de Palou, le grand Nascar Jimmie Johnson, a bouclé 100 tours lors de sa première journée avec l’équipe.

TEMPS DE TEST

POS. PILOTE CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 1. Rinus Veekay 1’05”615 2. Colton Herta 1’05”738 3. Pato O’Ward 1’05”905 Quatre. Alexander Rossi 1’06”017 5. Jack Harvey 1’06”099 6. Conor Daly 1’06”134 sept. Ryan Hunter-Reay 1’06”190 8. Marcus Ericsson 1’06”256 9. Scott Dixon 1’06”257 dix. Sébastien Bourdais 1’06”357 Onze. Alex Palou 1’06”364 12. Antonio Felix da Costa 1’06”375 13. Josef Newgarden 1’06”410 14. James Hinchcliffe 1’06”441 quinze. Felix Rosenqvist 1’06”501 16. Will Power 1’06”619 17. Simon Pagenaud 1’06”634 18. Dalton Kellett 1’06”647 19. Scott McLaughlin 1’06”940 vingt. Marco Andretti 1’07”089 vingt et un. Jimmie Johnson 1’08”398

