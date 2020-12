Räikkönen: “Nous voulons bien finir, mais cette course ne sera pas différente des précédentes”

Giovinazzi: “À Bahreïn, nous n’avons pas pu montrer notre rythme réel

Alfa Romeo mettra fin à Abu Dhabi à une saison 2020 très compliquée au cours de laquelle ils sont passés de moins en plus. L’équipe n’a que huit points sur son casier, même si elle s’attend à ce que ce nombre augmente dans cette dernière course de l’année. Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi anticipent un week-end difficile, mais seront prêts à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à eux.



Kimi raikkonen (17e de la Coupe du monde):

“Cela a été une saison longue et intense et il ne reste plus qu’une course avant de pouvoir partir en vacances cet hiver. Évidemment, nous voulons terminer avec un bon goût dans la bouche, mais cette course ne sera pas différente des précédentes. Le circuit depuis Abu Dhabi, nous le connaissons assez bien, donc nous ne nous attendons pas à beaucoup de surprises, même si nous voyons ce qui s’est passé cette année dans certaines courses, qui sait ce qui pourrait arriver, si nous avons une opportunité, nous serons prêts à en profiter. Des semaines très dures où nous n’avons pas pu montrer les progrès que nous avons réalisés. Bien sûr, nous espérons être dans la lutte pour les points dans cette dernière course et partir en vacances avec le sourire “.

Antonio Giovinazzi (16e de la Coupe du monde):

“Abu Dhabi est un bon endroit pour terminer la saison et nous voulons bien la terminer. Nous avons eu beaucoup de triplés et il a été difficile de trouver le temps même de respirer, mais le positif est que nous n’avons pas perdu de concentration et que nous sommes très préparés pour chaque week-end. Nous n’avons pas été en mesure de montrer notre vrai rythme à Bahreïn et Abu Dhabi est un circuit où les dépassements peuvent être difficiles. Par conséquent, nous devons maximiser les performances de notre voiture à chaque séance avant la course. ”

“Nous voulons être dans la lutte pour les points dimanche et nous voulons montrer pour la dernière fois ce que nous pouvons faire. Ensuite, nous terminerons la saison et nous rechargerons nos batteries pendant les vacances d’été. J’ai hâte d’être à nouveau avec ma famille et mes amis. “Ce fut une année très difficile avec de nombreuses courses en peu de temps et dans des circonstances extraordinaires. Je pense que nous avons tous un temps calme maintenant avant de repartir en 2021”.

Frédéric Vasseur, chef d’équipe:

«Nous arrivons à ce dernier GP de l’année avec un œil sur la course et un autre sur l’année prochaine. La transition vers 2021 sera assez inhabituelle, ce que nous n’avons pas fait ces dernières années, nous devons donc être clairs sur nos priorités pour maximiser nos performances en 2021 et 2022 ».

«Dans le même temps, le travail de ce week-end à Abu Dhabi est également important pour nous, car nous ne pouvons pas affronter une course sans l’attention nécessaire. La lutte au championnat est encore très serrée et nous avons également vu de nombreuses courses chaotiques cette année, dans lesquelles tout peut arriver. Nous devons être bien placés pour profiter de toute opportunité qui se présente à nous. ”

