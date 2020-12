Räikkönen: “Nous avons eu un bon rythme par rapport aux dernières semaines”

Giovinazzi: “Nous avons fait des progrès, mais il y a beaucoup à améliorer”

Alfa Romeo termine la saison avec un bon feeling. Ni Kimi Räikkönen ni Antonio Giovinazzi n’ont marqué de points à Abu Dhabi, mais ils ont terminé la course en tant que voiture Ferrari la plus rapide. Ainsi, ils clôturent une année qu’ils jugent positive, dans laquelle ils sont passés de moins en plus.



Kimi raikkonen (12ème):

“C’était une course positive avec un bon rythme, surtout par rapport aux dernières semaines. Nous étions assez proches des gars devant nous, mais nous ne pouvions vraiment pas en tirer plus ce soir.”

«C’était un bon moyen de clôturer une saison qui a évidemment été un peu décevante en termes de résultats: après les tests, nous savions que nous aurions une année difficile, mais l’équipe s’est bien rétablie et au final nous avons fait de bons pas vers devant”.

“J’espère que nous pourrons continuer sur cette voie l’année prochaine, mais profitons d’abord d’un peu de temps libre pour rentrer chez nous dans nos familles.”

Antonio Giovinazzi (16e):

“Ce n’était pas la course la plus facile, il ne s’est pas passé grand-chose depuis le départ. Nous avons décidé de rester sur des pneus moyens lorsque la voiture de sécurité est sortie, dans l’espoir de profiter d’une autre prudence par la suite, mais cela ne s’est pas produit et cela a affecté notre course. Maintenant, une saison difficile se termine et je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions. ”

“Nous avons bien progressé en un laps de temps relativement court, mais il reste encore beaucoup à améliorer: j’espère que nous pourrons en faire plus en 2021 pour que nous puissions nous amuser plus et nous battre pour des points avec une voiture plus rapide. Personnellement, je suis content. avec mon amélioration en tant que pilote, qui était mon objectif principal pour la saison et je veux continuer comme ça l’année prochaine. ”

Frédéric Vasseur, chef d’équipe:

“Nous avons terminé la saison avec une performance positive tout au long du week-end: nous avions une voiture hier en Q2, nous avions le rythme des autres voitures qui finissaient devant nous et nous avons franchi la ligne d’arrivée en tant que voiture la plus rapide avec un moteur. Ferrari, après avoir gardé Leclerc et Vettel derrière nous. ”

“Nous avons fait tout ce que nous pouvions dans la course de ce soir et ce fut une bonne performance de tous les membres de l’équipe – cela montre la grande amélioration que nous avons faite par rapport à l’endroit où nous avons commencé l’année.”

“Cela n’a pas été une saison facile, avec autant de courses en si peu de temps. Un facteur important était les conditions du personnel de l’équipe et ce qui était vraiment difficile était de travailler sur le développement de la voiture, un processus qui prendrait normalement neuf mois.”

“Nous avons fait de bons pas en avant, preuve de tout le bon travail accompli à Hinwil et sur la piste et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée en hiver et dans la nouvelle saison.”

