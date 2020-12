Räikkönen: “Le dernier tour en Q1 était super”

Giovinazzi: “Je suis content d’être entré en Q2”

Alfa Romeo est passé en Q2 avec l’une de ses deux voitures en qualifications pour le Grand Prix d’Abu Dhabi 2020. Antonio Giovinazzi s’est qualifié quatorze devant son coéquipier, Kimi Räikkönen, qui partira de la quinzième position demain . Les deux pilotes sont optimistes et confiants et marquent un point dans la course de demain.



Kimi raikkonen (15e):

“La voiture n’allait pas bien, mais je pense que le dernier tour en Q1 était super. La première partie était bonne, mais j’ai heurté des bordures dans le dernier secteur et ce tour a beaucoup gâché. En FP3, j’ai eu quelques problèmes, mais je pense que demain notre rythme de course peut être bon. ”

Antonio Giovinazzi (14e):

“Je suis content d’être entré en Q2. Je pense que mon dernier tour en Q1 a été plutôt bon. C’est dommage qu’ils aient éliminé mon tour le plus rapide dans le deuxième secteur, car j’allais trop vite. Au final, ce n’était pas suffisant et ce n’était pas nous sommes arrivés en Q3. Avoir une voiture en Q2 est une motivation pour l’équipe. Nous avons été dans le top 15 pendant la majeure partie de la saison, ce qui indique que nous nous sommes améliorés. Voyons maintenant ce que nous pouvons accomplir demain. Notre objectif est de faire un bon tour et lutte pour les points. ”

Frédéric Vasseur, chef d’équipe:

“C’est un bon résultat pour nous de conclure avec ce résultat lors des dernières qualifications de 2020. C’était formidable de voir que nous avions le même rythme que nos rivaux et de pouvoir nous battre en Q2, mais bien sûr c’est décevant de perdre une voiture en Q1. C’était un classement très équilibré entre Antonio et Kimi. En fin de compte, c’est Antonio qui a eu le plus d’avantage, aujourd’hui et pour le reste de la saison. Les 14e et 15e places signifient que nous avons une chance de nous battre pour des points. c’est à nous de faire de ces positions un Top 10. ”

