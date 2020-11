Räikkönen: “Dans les deux prochaines semaines, nous aurons un peu de tout”

Giovinazzi: “Nous avons l’opportunité de bien faire dans ces dernières courses”

Alfa Romeo arrive à Bahreïn pour clore une saison 2020 difficile de la meilleure façon possible. Ceux de Hinwil sont passés de moins en plus cette année, mais à aucun moment ils ne sont devenus une menace pour le septième classé. Pour leur part, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, veulent profiter de l’occasion pour ajouter plus de points à leur casier dans cette dernière ligne droite de l’année.



Kimi raikkonen (16e de la Coupe du monde):

“Nous avons un peu de tout dans les deux prochaines semaines. Dans la première, nous courons sur un circuit que nous connaissons tous bien, et dans le second sur un nouveau qui n’a jamais été utilisé auparavant. Courir sur un nouveau circuit est quelque chose que nous avons déjà fait en plusieurs fois cette année, donc les équipes sont déjà préparées pour ce type de challenge, et par conséquent, il sera difficile de voir des surprises. Il sera intéressant de voir comment tout se passe sur un circuit vraiment inhabituel. Bien sûr, après tout Nous sommes pilotes et nous nous adaptons rapidement à tout type de situation afin de tirer le meilleur parti de chaque week-end de course. ”

Antonio Giovinazzi (17e de la Coupe du monde):

“J’attends avec impatience les trois dernières courses de l’année et je pense que nous avons une chance de bien faire. L’année dernière à Bahreïn, j’ai fait une bonne course, et j’étais sur le point de marquer des points dans ce qui n’était que ma deuxième course en mon retour en Formule 1. En général, je me sens très bien sur ce circuit. Dans la deuxième course, nous affronterons un circuit inconnu et inconnu de tout le monde. Ce sera très rapide et le tour sera également court, donc en qualifications Tout sera plus compliqué. Il sera intéressant de voir comment l’adhérence sur la piste change de semaine en semaine. Nous avons certainement beaucoup à apprendre mais ce sera une course intéressante. ”

Frédéric Vasseur, chef d’équipe:

“La dernière étape de la saison est arrivée. Pour nous, c’est un triplé crucial, car il y a encore beaucoup de choses en jeu. Bien sûr, après une année vraiment intense, nous commençons déjà à nous sentir fatigués et avec la saison 2021 si proche, c’est un Il est tentant de mettre ces trois courses de côté et d’envisager l’année prochaine. Cependant, nous ne le ferons pas, nous ne pouvons pas oublier tout ce qui peut arriver dans les GP à venir. ”

“En Turquie, nous avons déjà montré que nous avons fait un pas en avant, Kimi et Antonio se qualifiant dans le top 10. De plus, nous avons également connu une solide deuxième moitié de saison, au cours de laquelle nous avons marqué des points dans la moitié des épreuves du nous avons concouru. Nous espérons donc bien faire à Bahreïn et à Abu Dhabi. ”

“Bahreïn est un circuit qui apporte toujours de bonnes courses, et le nouveau design que nous verrons la deuxième semaine, nous serons tous confrontés à un nouveau défi inconnu. Nous devons être prêts à tout dans la deuxième épreuve, car les qualifications peuvent être difficiles étant donné la courte longueur de la piste. J’espère que nous sommes prêts pour cela. ”

