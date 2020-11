Räikkönen: “Jusqu’à présent, nous avons fait mieux en course qu’en qualifications”

Giovinazzi: “Mon tour le plus rapide a touché Q2 et nous étions à moins d’un demi-dixième; évidemment c’est frustrant”

Double élimination en Q1 pour une écurie Alfa Romeo alourdie par le groupe motopropulseur Ferrari sur les longues lignes droites de Bahreïn, comme prévu. George Russell a battu celui de Hinwil par 30 millièmes, et malgré cela, les pilotes de Fred Vasseur n’excluent pas de marquer des points demain.



Kimi raikkonen (17e):

“J’ai l’impression que nous avons fait un peu de progrès par rapport aux essais libres et que la voiture a été meilleure. Malgré cela, la séance a été difficile et rester en Q2 n’était pas idéal. C’est ce que c’est, et maintenant nous verrons ce que nous pouvons faire. demain. Jusqu’à présent, nous avons fait mieux en course qu’en qualifications et j’espère que nous pourrons rattraper du retard. ”

Antonio Giovinazzi (16e):

“Mon tour le plus rapide a été bon et a touché la Q2, et nous étions à moins d’un demi-dixième. Évidemment, c’est frustrant, mais tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est nous concentrer sur demain. Je suis satisfait de la voiture mais nous savons que la course sera particulièrement difficile en Quant à l’usure des pneus, il sera crucial de pouvoir les gérer et nous verrons si nous pouvons obtenir un bon résultat. ”

Frédéric Vasseur, chef d’équipe:

“L’équipe a fait du bon travail pour améliorer la voiture du jour au lendemain, mais malheureusement, nous sommes encore loin de Q2. Antonio était à moins de trois centièmes de seconde, mais c’est comme ça parfois et nous devons faire le maximum. demain. Nous aurons une longue course où des choses imprévisibles peuvent se produire, alors nous nous battrons pour obtenir un point. ”

