Räikkönen: “Nous avons encore le temps de faire du bon travail”

Giovinazzi: “L’objectif est d’aller en Q2”

Kubica: “Il y a eu beaucoup d’informations que j’ai pu donner aux ingénieurs”

La journée Alfa Romeo de vendredi a été marquée par le retour en voiture de Robert Kubica, qui a remplacé Kimi Räikkönen lors de la première séance. C’est précisément le Polonais qui a obtenu la meilleure position au sein de l’équipe. Samedi, le Finlandais et l’Italien tenteront de prendre pied en Q2.



Kimi raikkonen (- / 17º):

“Bien sûr, je n’ai joué qu’une seule séance aujourd’hui, mais nous avons encore le temps de faire du bon travail. La voiture s’est sentie bien dans la deuxième séance, qui est la plus représentative pour les qualifications, mais comme toujours, il y aura beaucoup à améliorer. ce soir. Voyons ce que nous pouvons faire demain. Ce sera serré. ”

Antonio Giovinazzi (16/15):

“Ce fut un vendredi sans heurts, ce que vous avez toujours voulu, et nous avons pu faire tout ce que nous avions prévu. Bien sûr, il y a toujours place à l’amélioration, mais c’est ce que nous allons faire ce soir lorsque nous examinerons les données. et essayons d’apporter les bons changements à la configuration pour demain. L’objectif est de passer en Q2 – ce sera une bataille serrée et nous devrons faire le tour parfait pour garder une longueur d’avance sur nos plus grands rivaux. ”

Robert Kubica (13e / -):

«Cela fait un moment que je n’ai pas pris la voiture pour la dernière fois et pendant ce temps, je conduis en DTM, il était donc crucial de se sentir bien dans la voiture et d’avoir une confiance immédiate. S’est bien passé. J’ai de nouveau conduit ces voitures et je me sentais assez à l’aise. En général, c’était une bonne séance. Nous avons terminé le programme et nous sommes donc satisfaits de la façon dont la journée s’est déroulée. C’est formidable d’être de retour dans la voiture et de travailler avec l’équipe – j’ai eu des commentaires clairs pour les ingénieurs et il y a eu beaucoup d’informations que j’ai pu leur donner. J’espère que nous pourrons profiter au maximum du week-end comme nous l’avons fait lors de certaines des dernières courses et profiter des opportunités que nous avons ».

