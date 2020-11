Räikkönen: “C’est bien de retourner en Turquie, nous avons déjà vu de bonnes courses ici avant”

Giovinazzi: “Nous espérons célébrer les 500 courses Sauber avec un bon résultat”

Alfa Romeo aura un week-end spécial en Turquie pour célébrer le Grand Prix Sauber 500. L’équipe est convaincue que cette étape les aidera à marquer des points et à confirmer la progression des Italo-Suisses lors des dernières courses. De plus, il ne faut pas oublier que l’un de ses pilotes, Kimi Räikkönen, a été le premier vainqueur à Istanbul Park, en 2005, alors qu’il était encore pilote McLaren-Mercedes.



Kimi raikkonen (16e de la Coupe du monde):

“L’événement de ce week-end sera la 500e course de l’équipe. Je ne suis pas intéressé par les chiffres, mais c’est une grande réussite, surtout pour les gens qui ont travaillé dans l’équipe toutes ces années.”

“En ce qui concerne la course, c’est très bien de retourner dans un endroit comme la Turquie. C’est un circuit qui a connu de bonnes courses dans le passé, il sera donc intéressant de voir ce que les voitures de Formule 1 peuvent y faire. Tout. le monde parle du huitième virage, mais avec les voitures d’aujourd’hui, ce n’est peut-être pas si incroyable. Évidemment, ce sera beau à voir, mais je pense que les pilotes pourront faire la différence dans d’autres virages. ”

Antonio Giovinazzi (17e à la Coupe du monde):

“Ce sera un week-end spécial pour l’équipe, 500 courses sont une grande réussite et jusqu’à présent, seules trois autres équipes ont réussi à le faire, il est donc clair que c’est un exploit de haut niveau. Cette équipe est comme une famille. et je suis sûr que chacun d’entre eux est très fier de faire partie de cette histoire. Nous espérons célébrer avec une bonne course et un bon résultat. ”

“Je n’ai jamais couru en Turquie, donc ce sera une nouvelle expérience pour moi. Je n’ai pas couru, mais j’ai vu des courses, et en regardant les images des derniers événements qui ont eu lieu ici, cela montre clairement que c’est un excellent circuit. J’ai hâte monter dans la voiture pour la première fois ce vendredi. ”

Frédéric Vasseur, chef d’équipe:

“Atteindre 500 courses en équipe est une grande réussite, qui montre clairement l’effort historique qui a été fait. Nous sommes un très petit groupe au sein de cette entreprise, mais aussi l’une des équipes avec la plus longue histoire en Formule 1, et nous sommes bien sûr, nous sommes dans un projet fort. En tant qu’équipe indépendante, nous avons montré que nous sommes capables de construire un bon projet sur le long terme et nous pensons que le meilleur reste à venir, les 500 prochaines courses seront encore meilleures. ”

“Ce serait très bien de célébrer cet exploit par une autre bonne performance, surtout après la double finale aux points que nous avons obtenue à Imola, qui a donné beaucoup de confiance à toute l’équipe. Les progrès que nous avons réalisés sont positifs, et nous avons même ajouté des points. dans trois des cinq dernières courses. Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour revenir là où nous voulons être. Revenir en Turquie sera quelque chose d’intéressant, un nouveau circuit où nous n’avons pas beaucoup d’informations disponibles, peut-être que cela pourrait être un avantage pour nous”.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard