Räikkönen: “Nous avons souffert pour faire fonctionner les pneus”

Giovinazzi: “C’était un dimanche difficile”

Alfa Romeo a dû faire face à de nombreux problèmes lors du Grand Prix de Turquie de F1 2020. Kimi Räikkönen, parti de la huitième, a terminé 15e. De son côté, Antonio Giovinazzi a dû retirer sa voiture du test après avoir subi un problème de boîte de vitesses. Les deux pilotes conviennent que les conditions de piste n’ont pas été les plus idéales pour garder le rythme.



Kimi raikkonen (15e):

«Ce n’était pas une course amusante, mais c’est ce à quoi nous nous attendions après avoir vu les conditions météorologiques changeantes. Dans des conditions pluvieuses, nous avions plus de vitesse, mais dans des conditions mixtes, c’était différent. Nous avons eu du mal à faire fonctionner les pneus. Pendant les premiers. nous avons réussi dix tours, mais ensuite ils ont cessé de travailler. C’était très difficile de suivre. Au moins nous n’avons perdu aucun point en Championnat. ”

Antonio Giovinazzi (RET):

«Ce fut un dimanche difficile après les qualifications si bonnes que nous avons eues hier. J’ai perdu la voiture sur le chemin de la grille, mais heureusement, je n’ai pas endommagé l’aileron avant. L’équipe a fait un excellent travail en la changeant avant la course. Malheureusement, notre course n’a pas duré longtemps. Nous avons eu un problème avec la boîte de vitesses et avons dû retirer la voiture. Les conditions étaient difficiles et finalement la chance n’était pas de notre côté. J’attends avec impatience la prochaine course. ”

Frédéric Vasseur, chef d’équipe:

“Nous n’avons pas pu profiter de notre travail en qualifications hier alors que nous étions parmi les plus rapides sur la piste. Notre course a été difficile, il était très difficile de gérer les pneus. Probablement avec la piste mouillée, nous aurions fait mieux, mais sur dans des conditions sèches, nous avons eu beaucoup de problèmes. ”

“Au final, Antonio a dû abandonner suite à un problème technique et Kimi a terminé en 15e position. Le côté positif est que nous n’avons pas perdu de terrain face aux rivaux du championnat et que nous sommes un peu plus près de garantir la huitième place au classement. avec trois courses restantes “.

