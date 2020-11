Räikkönen: “Les conditions d’aujourd’hui ont été parmi les pires que j’aie jamais connues”

Giovinazzi: “C’est très bien d’entrer en Q3 pour la première fois cette année”

Alfa Romeo a profité de la tourmente turque pour marquer son meilleur résultat conjoint de la saison. Pour la première fois de la saison, les deux voitures sont entrées en Q3 et ont également participé au 500e GP de l’équipe. Bien sûr, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi sont clairs sur le fait qu’il y a beaucoup de travail à faire pour répéter cette double finale en points obtenus à Imola.



Kimi raikkonen (8ème):

“Nous avons obtenu un bon résultat en qualifications et en tant qu’équipe, nous pouvons être très heureux. Ce sont quelques-unes des pires conditions que j’ai connues de toute ma vie, mais nous ne pouvions pas faire grand-chose de plus. Nous avons dû nous mettre en piste et les combattre. Nous avons souffert le matin, mais je pense que les tours des Essais Libres 3 nous ont aidés à nous qualifier. ”

«Lorsque la pluie s’est arrêtée en qualifications, le circuit était très glissant et il était difficile de rester sur la piste, mais je pense que les conditions nous ont été bénéfiques. Ce qui compte vraiment, c’est la course de demain et nous devons montrer notre meilleure version et Voyez où nous nous retrouvons. Nous avons de bonnes chances de transformer cette bonne position de départ en un autre bon résultat. ”

Antonio Giovinazzi (10e):

“C’est très bien d’être entré en Q3 pour la première fois cette année et plus encore avec les deux voitures, c’est une excellente façon de célébrer la 500e course de l’équipe, même s’il reste encore beaucoup de travail à faire. Les conditions n’ont pas été faciles. Probablement le plus difficile que j’aie vu, mais nous avons pu faire de bons tours et grâce à cela, nous avons obtenu le meilleur résultat de la saison. ”

«Nous sommes passés aux pneus intermédiaires dans la dernière étape de la Q3, mais je n’ai pas été en mesure de les amener à la bonne température, mais malgré cela, nous pouvons être heureux. De ces positions, nous avons de bonnes chances de très bien faire et plus encore s’ils Les conditions restent comme ça. Il ne sera pas facile de gagner des positions au départ, mais nous essaierons. ”

Frédéric Vasseur, chef d’équipe:

“Nous pouvons être très satisfaits du résultat des qualifications aujourd’hui. Les conditions n’ont pas été des plus faciles avec la mauvaise adhérence et le froid, en plus de la piste mouillée, bien sûr, mais nous avons fait du bon travail. Les pneus pluie. ils ont bien fonctionné, tout comme notre paquet, aujourd’hui nous avons tous rempli “.

“Lors de la séance de ce matin, nous avons bien réagi et avons fait un pas en avant vers les qualifications. Les deux pilotes ont toujours été dans les dix premiers lors des trois séances et ce résultat nous donne beaucoup de moral pour demain. nous avons de bonnes chances de marquer des points. ”

“Nous pouvons être heureux d’avoir bien fait lors d’un week-end aussi important pour l’équipe, mais samedi les points ne sont pas partagés, nous devons refaire une bonne course.”

