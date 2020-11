Räikkönen: “Le froid, l’asphalte et les pneus durs ont tout compliqué encore plus”

Giovinazzi: “Ces conditions peuvent être une opportunité pour nous”

Alfa Romeo a connu un vendredi différent lors du 500e Grand Prix Sauber. Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi ont dû faire face à une piste très glissante où ils sont passés de bas en haut pendant la journée. Les deux pilotes savent que tout peut arriver dans ces conditions, car ils sont convaincus que demain ils devront tout bien faire pour démarrer leur C39 le plus tôt possible dimanche.



Kimi raikkonen (16/16):

“Les conditions de piste ont été un grand défi ce matin, même si nous avons pu faire tout ce que nous avions prévu. Il ne faisait pas chaud, et les pneus durs et le nouvel asphalte ont rendu les choses encore plus difficiles. C’était difficile à faire. à la voiture, même si c’est une bonne nouvelle que la piste se soit améliorée tour par tour, mais nous savons que c’est la même chose pour tout le monde. Bien sûr, demain il peut pleuvoir et nous pouvons avoir un asphalte encore plus glissant, alors nous devrons attendre et voir ce que les conditions que nous avons pour la classification “.

Antonio Giovinazzi (8ème / 13ème):

«Le circuit a l’air très intéressant mais les conditions ont été très glissantes. Ça a été difficile de faire un bon tour et j’ai eu les pires sensations de ma vie à bord d’une Formule 1, même si au moins elles ont été les mêmes pour tout le monde. Demain, tout peut être fait. empirer, car il peut pleuvoir ou faire plus froid. Les premiers tours en FP1 n’ont pas été faciles, mais pour le FP2 au moins ça s’est amélioré. Ces conditions peuvent être une opportunité pour nous, tout peut arriver, nous avons besoin soyez clinique. ”

