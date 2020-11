Räikkönen: “C’est un bon résultat, nous comblons l’écart”

Giovinazzi: “C’était une bonne façon de célébrer le renouveau”

Alfa Romeo a marqué des points avec ses deux pilotes pour la première fois en 2020. Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi ont utilisé deux stratégies très différentes et après avoir roulé sans erreur, ils ont pu terminer respectivement en neuvième et dixième position. Belle façon de célébrer le renouvellement de ses deux pilotes pour ceux de Hinwil, qui ouvrent l’espace dans cette lutte pour la huitième place du championnat des constructeurs.



Kimi raikkonen (9ème):

“C’est un bon résultat pour l’équipe, les deux voitures dans les points, donc nous pouvons être satisfaits de la course. Nous savions que garder les pneus en vie autant que possible serait la clé. Nous nous sommes arrêtés tard et juste après. La voiture de sécurité est sortie, donc c’est frustrant, même si je ne sais pas s’il y aurait eu beaucoup de différence. ”

“Au final, nous avons eu un bon rythme de course et nous avons profité des opportunités. Nous réduisons l’écart dans les dernières courses et il y a encore beaucoup à améliorer, donc nous devrons travailler là-dessus.”

Antonio Giovinazzi (10e):

“Je suis très content du résultat de l’équipe et aussi d’avoir marqué des points dans mon Grand Prix à domicile. Ce fut une course très solide pour nous, surtout après être parti de la dernière position. Finir dans le top dix était ce que Autant que nous avons pu faire, la stratégie a été bonne et gagner six positions dans le premier tour a aidé. Cela a été une bonne façon de célébrer le renouvellement, je suis très heureux pour toute l’équipe. ”

Frédéric Vasseur, chef d’équipe:

“L’équipe a fait un excellent travail et la stratégie des deux côtés du garage était bonne, tout comme les arrêts aux stands. Les deux pilotes ont fait une course sans erreur et nous avons pu marquer des points avec les deux pilotes pour la première fois. Toute la saison, cela a été une belle récompense pour nos efforts. ”

“Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais nous progressons et nous sommes bien placés pour profiter des incidents en course.”

