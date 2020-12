Räikkönen: “La voiture était très similaire à la semaine dernière”

Giovinazzi: “Le 13e est probablement le maximum que nous pourrions obtenir ce soir”

Nouvelle course sans points pour Alfa Romeo. Ceux de Hinwil quittent Sakhir avec un autre zéro dans le casier après une course difficile, qui est passée de moins en plus. Giovinazzi était 13e et Räikkönen, après une vrille au départ, 14e.



Kimi raikkonen (14e):

“Cela a été une nuit difficile, dans laquelle nous avons obtenu beaucoup plus que ce à quoi nous nous attendions dans les circonstances. J’ai pris un bon départ, mais j’ai dû faire longtemps dans le virage 2, j’ai marché sur le piano et j’ai perdu l’arrière” .

“J’ai perdu deux positions, mais au final cela n’a pas changé le résultat. La voiture était très similaire à la semaine dernière: elle allait bien avec des pneus neufs, mais le rythme a baissé au fur et à mesure que la course avançait.”

Antonio Giovinazzi (13e):

“La 13e place est probablement le maximum que nous pourrions obtenir ce soir, donc terminer devant les rivaux et juste derrière une Ferrari est ce que nous avons remporté. Dépasser était très difficile, même si nous semblions plus rapides dans les virages et à la fin nous ne pouvions pas. Profitez de la toute dernière voiture de sécurité. J’espère que nous pourrons être plus compétitifs la semaine prochaine et bien terminer la saison. ”

Frédéric Vasseur, chef d’équipe:

«Nous sommes restés froids dans une course où d’autres ont commis des erreurs, mais au final, cela n’a pas été suffisant pour ramener des points. Hormis la rotation de Kimi dans le premier tour, ni les pilotes ni l’équipe n’ont rien fait de mal et a ramené les voitures à la maison 13e et 14e, derrière une Ferrari, au maximum. ”

“Antonio a eu un bon rythme en course, mais ce circuit ne facilite pas les dépassements. On peut encore trouver autre chose, et on espère finir la saison solidement à Abu Dhabi la semaine prochaine, pour entrer dans la trêve hivernale avec cette inertie.” .

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard