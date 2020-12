Le moteur de cette version de la Giulia délivre 540 chevaux

Alfa Romeo fête ses 110 ans d’histoire avec l’arrivée de ce véhicule

L’Alfa Romeo Giulia GTA est une version plus radicale du Quadrifoglio Verde qui a ses deux points clés dans l’augmentation de puissance de son moteur et dans la cure minceur reçue. Il existe également une version GTAm conçue pour une utilisation sur piste.



Les plans sportifs de Alfa Romeo relancer après avoir annoncé l’annulation de deux projets intéressants comme le successeur du 8C ou la GTV. La faute revient au Alfa Romeo Giulia GTA 2021, qui dérive de la Giulia Quadrifoglio et récupère un nom utilisé en 1965 et qui signifie Gran Turismo Alleggerita. C’était le Giulia Sprint GTA, un modèle dont une version GTAm a également été vendue à la fin de sa vie commerciale. Le premier atteint 170 chevaux et le second 240. La firme italienne explique dans la vidéo suivante du point de vue de ses propres créateurs.

Le nouveau Alfa Romeo Giulia GTA a aussi une version GTAm plus extrême, même si cette fois la puissance du moteur est identique dans les deux cas. Entre les deux, seules 500 unités seront fabriquées. Pilotes Alfa Romeo en Formule 1, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, ont testé la voiture sur le circuit Balocco.

ALFA ROMEO GIULIA GTA 2021: EXTÉRIEUR

le Alfa Romeo Giulia GTA 2021 il arbore une esthétique plus agressive qui est le résultat du nouveau kit aérodynamique qu’il intègre. Cela a été développé en collaboration avec Ingénierie Sauber et se compose de nouveaux tabliers avant, d’un séparateur avant actif, d’un aileron arrière spécifique et d’un grand diffuseur d’air.

Les pneus du neuf Alfa Romeo Giulia GTA 2021 Ils ont une taille de 20 pouces et un seul écrou.

Le système d’échappement qui intègre cette version de l’Alfa Romeo Giulia est un Akrapovic. Il a une double sortie située en position centrale à l’arrière.

La carrosserie de la voiture de sport italienne est disponible dans les couleurs GTA rouge, Trophée blanc Oui Montréal vert, une gamme de couleurs qui rend hommage au drapeau italien.

le Centro Stile Alfa Romeo a réinterprété l’histoire de l’acronyme GTA en compétition pour offrir une image encore plus distinguée. Il offre un devant avec le masque blanc historique et des rayures longitudinales ainsi qu’une capuche qui intègre des éléments iconographiques du logo de la marque. Parmi les plus représentatives figurent la carrosserie ocre et blanche et la carrosserie rouge et jaune.

L’ocre rappelle les 1750 GTAm et 2000 GTAm avec lesquels Toine Hezemans a remporté le Championnat d’Europe des voitures de tourisme en 1970 et 1971 respectivement. Parmi les autres caractéristiques distinctives, citons la «Biscione» sur le capot et les bandes latérales, deux caractéristiques spécifiques de la GTA 1300 Junior. Les bandes longitudinales étaient des éléments esthétiques de chaque pilote.

Dans la carrosserie rouge et jaune, le choix des différents fronts colorés est né de la nécessité de distinguer les pilotes d’une même course. Lors de la conception des corps, le Centro Stile Alfa Romeo s’est inspiré de l’histoire de la marque. Par exemple, le Sprint GTA utilisé de 1965 à 1968 présentait une bande colorée asymétrique, juste à l’opposé de la GTA 1300 Junior. De son côté, le nez jaune était une caractéristique distinctive de la voiture qui a remporté le championnat d’Europe des voitures de tourisme en 1971 et 1972, tandis que dans certaines courses en 1971, Gianluigi Picchi conduisait des voitures dont la partie inférieure de l’avant était peinte en jaune.

En plus de tout cela, Alfa Romeo offre la possibilité de peindre les étriers de frein dans la couleur souhaitée.

Ces deux sont des exemples d’une série de décorations exclusives que le client peut demander, y compris avec le numéro sur le côté et une bâche Goodwool pour couvrir le véhicule avec un design égal à la carrosserie choisie.

ALFA ROMEO GIULIA GTA 2021: INTÉRIEUR

le Alfa Romeo Giulia GTA 2021 Il intègre une sellerie Alcantara présente à la fois sur les sièges et sur le tableau de bord ou les portes. Il existe également des moulures en fibre de carbone avec une finition mate.

Les sièges proviennent de l’Alfa Romeo Giulia QV.

Des points tels que les arceaux de sécurité ou les coutures peuvent être personnalisés.

ALFA ROMEO GIULIA GTA 2021: MÉCANIQUE

Le moteur du Alfa Romeo Giulia GTA 2021 est le même que le QV, c’est-à-dire un V6 de 2,9 litres d’essence avec deux turbos qui pour cette occasion développe 540 chevaux. À l’origine, ce moteur livrait 510 chevaux.

Le comportement dynamique de l’Alfa Romeo Giulia GTA 2021 promet des améliorations par rapport à la QV. Pour cela, les voies avant et arrière ont été élargies de 50 millimètres, de telle sorte que l’avant atteint 1,60 mètre et l’arrière 1,64 mètre. De nouveaux ressorts de suspension et de nouveaux amortisseurs ont également été incorporés.

L’utilisation de fibre de carbone en des points sensibles comme l’arbre de transmission, le capot, le toit ou les passages de roues, il a réussi à réduire le poids total de l’ensemble d’environ 100 kilos par rapport au QV. Le chiffre final est de 1 520 kilos. Avec elle, Alfa Romeo assure un rapport puissance / poids de 2,82 kilos par cheval.

le Alfa Romeo Giulia GTA 2021 assure une accélération de 0 à 100 kilomètres / heure en 3,6 secondes, soit une amélioration de 0,3 seconde par rapport à la Giulia QV.

Alfa Romeo n’a pas confirmé quelle transmission intègre cette version de la Giulia, bien que tout indique qu’il s’agit de la même ZF automatique à huit rapports déjà connue.

ALFA ROMEO GIULIA GTAm

Il existe une version encore plus extrême de la berline italienne. Il s’agit de Alfa Romeo Giulia GTAm. Il est homologué pour la conduite sur route mais conçu pour faire ressortir le meilleur de lui-même sur un circuit. Il manque de sièges à l’arrière et élimine la garniture de porte. Il intègre également une cage de sécurité, des harnais à six points et un kit aérodynamique plus agressif dans lequel l’aileron arrière plus grand est particulièrement frappant.

Pour économiser encore plus de poids, les poignées de porte sont en tissu.

ALFA ROMEO GIULIA GTA 2021: PRIX

Le prix de Alfa Romeo Giulia GTA 2021 Il est de 143 000 euros pour la version conventionnelle et de 147 000 euros pour la plus radicale, chiffres qui n’incluent pas les taxes. En plus de la voiture, les 500 futurs propriétaires recevront un kit composé d’un casque Bell, d’une combinaison, de gants et de chaussures Alpinestars, d’une housse personnalisée pour la voiture et d’une expérience de conduite sur piste.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 12/03/2020 Vidéo sur le processus de création de l’Alfa Romeo Giulia GTA. 20/10/2020 Räikkönen et Giovinazzi testent l’Alfa Romeo Giulia GTA. 30/04/2020 Alfa Romeo annonce le prix de la Giulia GTA. 03/02/2020 Les premières données et images de l’Alfa Romeo Giulia GTA sont révélées.

