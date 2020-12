Orlen est le sponsor principal de l’équipe, contribué par Kubica pour sa part

L’idée d’Alfa Romeo est de garder Kubica comme pilote de réserve pour 2021

Frédéric Vassseur vous promet plus de minutes sur la piste et dans le simulateur

Alfa Romeo et Orlen continueront main dans la main en Formule 1 en 2021. L’équipe suisse et la compagnie pétrolière polonaise maintiennent leur alliance pour l’année prochaine, signe que les deux parties souhaitent que Robert Kubica reste pilote de réserve de l’équipe.



La compagnie pétrolière PKN Orlen a rejoint Alfa Romeo en 2020 en tant que sponsor titre après la confirmation de Robert Kubica en tant que pilote de réserve de l’équipe. Maintenant, l’équipe annonce qu’elle continuera avec Orlen comme sponsor titre en 2021. Dans l’état actuel des choses, ce renouvellement devrait signifier que Robert restera en réserve avec l’équipe la saison prochaine.

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a reconnu que son intention était de donner plus de temps à Kubica à l’intérieur du C39. Cependant, la pandémie et le fait d’avoir joué une saison de sprint a beaucoup compliqué les choses. L’idée de l’équipe est de donner plus de minutes à son pilote de réserve l’année prochaine.

“Nous espérions lui donner plus de disponibilité sur la piste, mais la saison a été difficile. De plus, Robert a dû gérer son projet DTM avec le rôle de pilote de réserve en Formule 1. Ce fut une saison folle, surtout lors des six derniers. mois, mais nous voulons lui donner un peu plus de temps dans la voiture à l’avenir », a reconnu Vasseur dans des mots au magazine britannique Autosport.

Vasseur reconnaît que Kubica a un grand engagement envers l’équipe et a même montré lors des essais libres 1 à Bahreïn qu’il est toujours un pilote rapide. L’idée est qu’en 2021 je passe plus de temps dans le simulateur et aussi sur la piste, afin d’aider autant que possible Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi et l’équipe dans le développement de la voiture.

“Il est très engagé avec nous et il fait un excellent travail. À Bahreïn, il a montré qu’il avait encore du rythme. Nous voulons lui donner plus de temps dans le simulateur pour qu’il puisse développer quelques pièces et donc nous serions très heureux de garder Robert dans l’équipe ensuite. année », a expliqué Vasseur pour fermer.

