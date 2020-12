La gamme mécanique du SUV reste intacte

La mise à jour de la version QV viendra plus tard

L’Alfa Romeo Stelvio 2020 est la mise à jour du premier SUV mis en vente par la marque italienne. Il reçoit de nouvelles couleurs pour la carrosserie, améliore son intérieur, met à jour son système multimédia et ses aides à la conduite et est vendu en Espagne à partir de 46 895 euros.



Il Alfa Romeo Stelvio est un SUV qui doit son nom au parc national du Stelvio, situé dans le nord de l’Italie à la frontière avec la Suisse. C’était l’emboîtement choisi pour sa présentation internationale. Avant son lancement, cette tête de réseau a testé le modèle en Laponie -Finlande- d’Antonio Lobato. Désormais, en 2020, il est mis à jour avec des modifications qui affectent principalement l’intérieur et ses équipements. Ses rivaux incluent des modèles tels que l’Audi Q5, le BMW X3, le Jaguar F-Pace, le Hyundai Santa Fe, le Mercedes-Benz GLC, le Nissan X-Trail ou le Volvo XC60.

En décembre 2020, elle est également devenue la voiture de société de Kimi Räikkönen, qui concourt pour l’équipe Alfa Romeo Formule 1. L’unité «homme de glace» est une essence Stelvio 2.0 Turbo de 280 chevaux avec transmission automatique. huit vitesses, configuré avec le niveau de finition Veloce.

ALFA ROMEO STELVIO 2020: EXTÉRIEUR

Il Alfa Romeo Stelvio ressemble indéniablement à la Alfa Romeo Giulia, avec laquelle il partage la plate-forme modulaire Giorgio, même si ses dimensions ne sont pas exactement les mêmes: le SUV mesure 4 centimètres plus long que la berline avec 6,6 centimètres de porte-à-faux avant en plus et 2 centimètres de porte-à-faux arrière en moins. L’empattement de 2,82 mètres est pratiquement identique – ils diffèrent de 2 millimètres. Quant à la largeur de voie, elle croît de 5,6 centimètres sur l’essieu avant et de 9,6 centimètres à l’arrière – elle est très large, 1,90 mètre sans compter les rétroviseurs -, ce qui offre une grande stabilité malgré sa hauteur 1,67 mètre – 24 centimètres de plus que celui du carré -. Oh, et n’oublions pas la longueur: le Stelvio mesure 4,68 mètres, un centimètre de plus qu’un Audi Q5 et deux de plus qu’un BMW X3 ou un Mercedes GLC, les modèles concurrents sur lesquels Alfa dirige son regard.

Très fréquemment, le nom SUV –Sport Utility Vehicle– est utilisé par les marques automobiles pour désigner des modèles surélevés avec des aspirations SUV et un design généralement agressif. Cependant, tant sa philosophie d’utilisation que ses performances sont, en général, loin de ce que l’on peut entendre par conduite dynamique et sportive. Alfa Romeo, qui se lance dans ce segment en pleine croissance après la tentative Alfa Romeo Kamal à partir de 2004, qui n’a jamais été fabriqué, a voulu rompre cette dichotomie avec le Stelvio. Et la clé de ce modèle est qu’il pénètre dans le segment des SUV sans négliger les maximes de la marque: beauté et sportivité.

La garde au sol est de 20 centimètres – cinq de plus que dans la Giulia, et dans la moyenne du SUV de sa taille -, mais sa silhouette et sa conception avant lui permettent d’offrir un coefficient de traînée de 0,30.

Alfa Romeo a fait un grand effort pour contenir le poids du Stelvio avec l’utilisation de matériaux légers tels que l’aluminium dans ses moteurs – le diesel et l’essence disposent d’une culasse et d’un bloc entièrement en aluminium – suspension, capot, ailes, portes et hayon , ainsi que la fibre de carbone sur l’arbre de transmission. Elle pèse 1660 kilos sur la balance – malgré tout, 215 de plus que la berline – et réalise une répartition de masse de 50:50 entre les deux essieux.

Alfa Romeo fait ses débuts au Stelvio 2020 une série de nouvelles couleurs de carrosserie. Ils sont divisés en quatre groupes, qui sont Competizione –Trophy White et Competizione Red–, Metal –Visconto Green, Vesuvio Grey et Stromboli Grey–, Solid –White, Alpha Red et Black– et Old Timer –Ocre Junior GT et Red Viña d ‘ Ce 6c–. Les jantes peuvent mesurer jusqu’à 20 pouces.

ALFA ROMEO STELVIO 2020: INTÉRIEUR

Il Alfa Romeo Stelvio Il offre un intérieur spacieux et bien fini, avec des matériaux de qualité et une apparence attrayante. Le tableau de bord, le volant et les sièges offrent des sensations spécifiques à la marque, très proches du segment premium.

La banquette arrière semblait un peu courte pour un adulte de taille moyenne, même si la distance au plafond est largement suffisante, même pour des hauteurs proches de deux mètres. L’accès arrière peut être amélioré, car les portes sont plutôt courtes. En retour, ils peuvent être ouverts dans des zones étroites. Les sièges avant sont spacieux et très confortables. Le siège est enveloppant et le volant permet de larges réglages. Les jambes peuvent reposer assez droites, plus que d’habitude dans d’autres SUV de sa taille.

L’habitacle hérite du tableau de bord, du volant, des sièges, du poste de commande et de tous les éléments intérieurs de la berline de la maison, l’Alfa Romeo Giulia, mais offre logiquement une plus grande hauteur jusqu’au plafond.

Suite à sa mise à jour 2020, le Alfa Romeo Stelvio intègre un nouvel écran tactile pour le système d’infodivertissement de 8,8 pouces. Cela peut également être contrôlé à partir de commandes correctement renouvelées. Dans le tableau de bord, il y a un autre écran en position centrale, cette fois de 7 pouces.

Dans le coffre se trouve 525 litres de capacité. Il contient un plateau divisé en deux pièces: une traditionnelle auto-roulante fixée à l’arrière des sièges arrière, et une seconde en forme de demi-lune fixée à l’intérieur du hayon et difficile à retirer.

ALFA ROMEO STELVIO 2020: ÉQUIPEMENT

Mise à jour 2020 de Alfa Romeo Stelvio apporte avec lui des nouveautés en termes d’équipement. La gamme est désormais structurée en deux branches. La finition d’accès, appelée Super. Derrière, il y a un côté plus sportif qui présente deux finitions, le Sprint et le Accélérer. À l’autre bout se trouve la finition TOI, qui récupère un nom avec une histoire au sein de la marque italienne pour accueillir une image plus élégante. Au-dessus de tous seront les QV, dont le renouvellement viendra plus tard.

Le système multimédia est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il présente également une évolution en termes de connectivité grâce au package Alfa Connected Services. Il comporte des éléments tels que My Assistant, pour passer des appels d’urgence, My Remote, qui sert à recevoir des alertes sur l’utilisation de la voiture, ou My Theft, qui sera utilisé en cas de vol de voiture.

Les systèmes d’assistance à la conduite s’améliorent également. Il SUV italien Il comprend le régulateur de vitesse actif, le détecteur d’obstacles avec freinage d’urgence, l’avertissement d’angle mort avec correction de direction, la fonction de maintien de voie ou la reconnaissance des panneaux de signalisation.

ALFA ROMEO STELVIO 2020: MÉCANIQUE

Il Alfa Romeo Stelvio 2020 maintient la gamme mécanique connue jusqu’à présent, le tout associé à une transmission automatique à huit rapports.

Dans l’essence, il y a deux unités turbo de 2,0 litres de 200 et 280 chevaux à quatre roues motrices, tandis que dans le diesel, il y a trois moteurs, tous de 2,2 litres. La puissance de 160 chevaux est la propulsion, la propulsion de 190 ou la transmission intégrale et la transmission intégrale de 210 chevaux.

Dans les versions à traction intégrale, par défaut, le moteur envoie toute sa puissance à l’essieu arrière mais, lorsque ce dernier perd de l’adhérence, il dérive progressivement son couple à l’essieu avant jusqu’à atteindre une répartition de 50% entre les deux. Ses performances varient en fonction du mode de conduite défini dans le sélecteur Alfa DNA: Dynamique –sportif–, Natural ou Advanced Efficiency –pour une conduite plus efficace. Le système de freinage IBS intégré combine le contrôle de la stabilité avec un servofrein pour offrir une courte distance d’arrêt pour son segment et son poids – 37,5 mètres de 100 à 0 kilomètres / heure.

ALFA ROMEO STELVIO 2018: DES IMPRESSIONS DE CONDUITE

Lors de la présentation internationale de Alfa Romeo Stelvio Nous avons eu l’occasion de conduire sa version First Edition, qui comprenait pratiquement tous les extras et un moteur turbo essence de 2,0 litres et 280 chevaux.

Le moteur a réagi fortement dès les virages bas grâce à l’intervention du turbo et s’est étiré avec une force maximale jusqu’à 4500 tours par minute, ce qui a offert un comportement agile et réactif.

Nous avons été surpris par la stabilité de la carrosserie, solvable sur les routes sinueuses autour du parc national du Stelvio. La suspension a réduit au minimum le roulis malgré sa hauteur.

La direction, très directe, a immédiatement transmis les mouvements du volant à l’arbre d’entraînement. Il n’a pas été lourd dans le changement de trajectoire et n’a pas montré de survirage notable malgré une conduite sur asphalte mouillé et même couvert de glace à plusieurs reprises. Les pneus d’hiver et la traction Q4 aident à contenir la dérive arrière.

ALFA ROMEO STELVIO 2020: PRIX

L’Alfa Romeo Stelvio 2020 est disponible à partir de 46895 euros. Cependant, la marque italienne a lancé une offre de location qui vous permet de profiter du véhicule à partir de 310 euros par mois pendant 36 mois. Pour ce faire, vous devez payer une entrée de 6 500 euros plus TVA et vous engagez à ne pas parcourir plus de 15 000 kilomètres par an.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 18/12/2020 Voiture de société Kimi Räikkönen. 03/02/2020 Alfa Romeo présente la version 2020 du Stelvio. 04/12/2018 Présentation de la version Executive 03/07/2017 Nous avons assisté à la présentation internationale 03/01/2017 Nous avons essayé la présentation Stelvio en Laponie 16/11/2016 Présentation Stelvio au Los Angeles Show

