Le lancement du nouveau SUV italien aura lieu en septembre

Ses débuts commerciaux sont attendus pour le mois de novembre

L’Alfa Romeo Tonale, le deuxième SUV de la marque italienne, sera présenté en septembre prochain, environ deux mois avant ses débuts commerciaux, qui viendront avec une édition spéciale limitée.



La version de série de l’Alfa Romeo Tonale Concept, un prototype présenté au Salon de Genève 2019, a déjà une date d’arrivée. C’est ce qu’affirme Alfa Romeo Project, qui désigne la seconde quinzaine de septembre comme le moment choisi pour sa présentation officielle.

Les premières unités de la Alfa Romeo Tonale Ils arriveront sur le marché en novembre de cette année sous la forme d’une édition spéciale de lancement limitée. Le reste de la gamme sera en concession début 2022 si tout se passe comme prévu. Lorsque cela se produira, le nouveau SUV italien affrontera des modèles tels que l’Audi Q3, le BMW X2 ou le Range Rover Evoque.

ALFA ROMEO TONALE 2022: EXTÉRIEUR

L’avant du Alfa Romeo Tonale Il présente des optiques de forme et de taille différentes de celles du «concept», ce qui donne un aspect plus paisible. La signature led de trois bandes de chaque côté est maintenue. De son côté, la calandre et le pare-chocs restent pratiquement identiques.

A l’arrière, les optiques perdent également un point de radicalité au niveau de leurs formes, même si le design du prototype est respecté. La bande lumineuse qui les relie est également maintenue. Concernant le pare-chocs, il apparaît plus volumineux, tandis que les sorties d’échappement sont plus arrondies.

La poignée d’ouverture des portes d’entrée devient conventionnelle, et non émergente comme dans le prototype. Les responsables de l’ouverture des portes arrière sont cachés dans le montant C.

ALFA ROMEO TONALE 2022: INTÉRIEUR

On s’attend à ce que le Alfa Romeo Tonale offrent une cabine très similaire au Stelvio. Il est plus que probable qu’il intègre un panneau de commande numérique et un écran tactile flottant à partir duquel faire fonctionner le système multimédia.

ALFA ROMEO TONALE 2022: MÉCANIQUE

Tout indique que le mécanicien vedette de l’Alfa Romeo Tonale sera hybride rechargeable, bien que la présence de moteurs à combustion soit également attendue.

qui est censé être l’épicentre de l’offre de SUV italien. De plus, le constructeur a promis que ce SUV offrira le meilleur comportement dynamique du segment.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 04/01/2021 Filtré la date possible de la présentation de l’Alfa Romeo Tonale. 10/09/2019 Les premières images de la production Alfa Romeo Tonale sont filtrées.

