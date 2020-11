Le pilote asturien pilotera la RS18 à Bahreïn ce mercredi et jeudi

S’assure que vous avez besoin de toute la préparation possible pour vous battre pour gagner

Fernando Alonso espère surprendre en Formule 1 après la mauvaise séquence qui l’a accompagné lors de ses dernières années dans la catégorie. De plus, il assure qu’aller à Bahreïn pour tester la voiture 2018 est quelque chose qui l’aidera énormément.



Fernando Alonso n’est pas le seul pilote à avoir décidé de revenir en Formule 1 après avoir passé du temps loin du Gran Circo. Tout au long de l’histoire, plusieurs ont choisi de revenir, Michael Schumacher parmi eux. Quand l’Allemand a pris sa retraite la première fois qu’il gagnait et à son retour, il a trouvé une voiture loin d’être gagnante. Fernando souligne qu’il peut vivre la situation inverse.

“Michael avait les meilleures voitures au cours de sa carrière et quand il est revenu, il en avait une normale, tout le monde était déçu. Dans mon cas, cela pouvait arriver à l’inverse, j’avais des voitures médiocres au cours des cinq dernières années de ma carrière et peut maintenant surprendre les gens“Fernando Alonso a souligné dans une interview au journal français L’Équipe, publiée par As.

Le futur pilote alpin testera la RS18 cette semaine à Bahreïn. Alonso a avoué que ces tests sont très importants pour être compétitif dans les années à venir.

“Le cou n’est pas préparé. J’ai fait beaucoup de ruban élastique, mais rien ne remplace la voiture et j’ai besoin de kilomètres. C’est pourquoi nous allons à Bahreïn. Plus vous conduisez une F1, mieux vous êtes”, a expliqué le pilote asturien.

De plus, il a veillé à ce que son travail avec l’équipe ne soit pas obsessionnel, mais engagé. Parfois, c’est l’équipe elle-même qui contacte le conducteur pour échanger des opinions.

“Je ne suis pas fou, je suis impliqué. J’ai des idées et je les partage. Parfois, ce sont eux qui m’appellent. J’ai eu l’occasion de conduire la voiture d’Esteban et de Daniel et je donne mon avis”, a souligné Alonso pour conclure.

