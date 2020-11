Alors que Hamilton a été proclamé sept fois champion et que Renault a souffert de gratter un point en Turquie, Fernando Alonso a poursuivi sa préparation pour son retour en Formule 1. L’Espagnol a une nouvelle opportunité de tester avec la RS18 et cette fois c’est sur le circuit de Yas Marina. , à Abu Dhabi.

Deux semaines après son essai à Bahreïn, l’Espagnol est remonté hier dans la voiture pour piloter la première des deux journées d’essais prévues dans son programme de préparation.

Renault a perdu hier sa troisième place au championnat des constructeurs. Bien que les Français soient toujours dans le combat lors des courses récentes, une partie de l’équipe pense déjà à 2021 et avec cet objectif, ils ont donné à Alonso la chance de réessayer.

«Pendant ce temps, à Abu Dhabi, Fernando s’échauffe pour tout le monde à Yas Marina», a déclaré Renault hier après le Grand Prix de Turquie.

Hier, c’était la première journée d’essai de Fernando à Yas Marina. Le travail continue aujourd’hui avec une autre longue journée d’essais sur le même circuit.

Fernando a continué le GP de Turquie d’Abu Dhabi. Ongles sur conditions si difficiles, De nombreux fans ont raté la présence du double champion à Istanbul Park. Cependant, Alonso a plaisanté sur les réseaux sociaux en disant qu’avec une piste comme celle-ci … Mieux vaut le regarder à la télé!

Non non Non Non ! Aujourd’hui beaucoup mieux à la télévision, croyez-moi pic.twitter.com/1c0NZ2cvVt

– Fernando Alonso (@alo_oficial) 14 novembre 2020