L’Espagnol s’est rendu à Bahreïn avant la course pour son test cette semaine

À l’atterrissage, il a découvert que Renault était de nouveau sur le podium

Fernando Alonso a célébré le podium de Renault à son arrivée à Bahreïn. L’Espagnol a quitté Imola hier avant la course et a découvert le résultat du Grand Prix à l’atterrissage.



Alonso a applaudi, juste après son arrivée à Bahreïn, le podium que Daniel Ricciardo a obtenu hier lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. C’est la deuxième pour l’équipe cette année, bénéficiant de deux courses folles au Nürburgring et à Imola, qui confirme leur tendance à la hausse et la place troisième au championnat des constructeurs.

“Je viens de débarquer avec de bonnes nouvelles”, a déclaré Alonso à son arrivée à Bahreïn.

Alonso s’est envolé pour Bahreïn dimanche pour un essai de deux jours ce mercredi et jeudi avec la Renault RS18. L’objectif de ce test est d’accumuler des kilomètres qui vous aideront à vous préparer à revenir en Formule 1 l’année prochaine. C’est une étape de plus après la journée de tournage qu’il a appréciée avec le RS20 à Barcelone il y a quelques semaines.

Fernando a accompagné Renault pendant les deux premiers jours de la coupe du GP d’Imola et a souligné qu’il ne courrait cette année que si Daniel Ricciardo ou Esteban Ocon étaient malades, ce qu’il ne veut pas arriver. Il a également donné son avis sur la nouvelle génération de pilotes de F1, qu’il affrontera l’année prochaine. Pour lui, l’une des grandes surprises est George Russell:

“Je pense qu’il y a maintenant des pilotes très talentueux en Formule 1. Ils arrivent tous avec une bonne préparation grâce aux académies de pilotes qui améliorent les performances et les talents, les aident dès le plus jeune âge. Maintenant, ils travaillent. De tous, George Russell est l’un de ceux qui me surprend chaque week-end. Comment il conduit la Williams. Zéro erreur. Sa vitesse naturelle me surprend. Si je devais dire un nom, Russell serait mon choix pour l’avenir », a déclaré Alonso dans des déclarations à Sky.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard