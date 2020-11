Au deuxième tour de test avec Renault, les Espagnols testent à Yas Marina

L’Asturien a bouclé 116 tours aujourd’hui après les 74 d’hier

Fernando Alonso a bouclé 190 tours en deux jours d’essais sur le circuit de Yas Marina, ce qui équivaut à un peu plus de 1000 kilomètres d’apprentissage de plus avec la RS18 il y a deux saisons. Tout, en vue de son retour au Grand Cirque pour 2021.



Il y a deux semaines, Alonso a rencontré l’équipe Renault pour deux jours d’essais privés sur le circuit de Sakhir à Bahreïn. Entre hier et aujourd’hui, l’Asturien est «revenu à la charge» et a signé 116 tours aujourd’hui plus 74 autres hier. Un total de 190 tours sur le circuit Yas Marina d’Abou Dhabi signifie encore 1005,26 kilomètres d’apprentissage commun avant de se regrouper à nouveau pour les saisons de Formule 1 2021 et 2022.

Comme dicté par la réglementation des tests privés dans la catégorie reine, il n’y a pas de limite de tournage tant qu’une voiture âgée d’au moins deux saisons est utilisée. Pour cette raison, le double champion du monde a testé avec une Renault RS18 comme celle utilisée par Carlos Sainz dans précisément la saison 2018, l’année où le halo et la marque ont été mis en œuvre depuis le dernier changement aérodynamique majeur dans les voitures de F1.

LES IMPRESSIONS D’ALONSO

“Nous venons de terminer nos tests à Abu Dhabi. Nous avons eu deux jours de tournage à Bahreïn et maintenant deux ici”, a déclaré l’Espagnol à la fin de la journée.

«Le test a été fantastique, c’est formidable de ressentir à nouveau la vitesse des voitures de Formule 1 avec celles de 2018 et d’en apprendre un peu plus sur la procédure de travail de l’équipe. J’ai apprécié chacun des tours. Je veux vraiment y revenir. concourir l’année prochaine, et d’ici là, je continuerai à soutenir l’équipe dans les courses qui restent cette année », a ajouté Alonso.

