Fernando Alonso souligne que personne ne s’attendait à ce qu’il commence à pousser avec la R25, car il se souvient que la restauration de la voiture a été faite en pensant simplement à compléter quelques tours d’exposition. Cependant, tout le monde a été surpris.



Alonso a surpris par ses temps au volant de la R25, encore plus si l’on se souvient qu’il les a réalisés avec une voiture qui est dans un musée depuis 15 ans et n’était pas prête à faire de grands records. En ce sens, il partage que le personnel de restauration avait peur et craignait que la voiture ne tienne pas autant de vitesse.

“J’ai vraiment apprécié parce que cette voiture est très spéciale pour moi et pour le sport aussi”, a déclaré Fernando dans un communiqué à Motorsport Magazine.

«Entendre le V10 sur l’un des circuits modernes était spécial pour tout le monde et j’ai eu l’occasion de monter dans la voiture non pas une fois, mais trois fois, ce qui était assez généreux pour une exposition et oui je suis content que ce soit le cas. “, a ajouté.

“Mais évidemment Les gars qui ont restauré la voiture l’ont fait juste pour quelques tours de spectacle, pour rouler au milieu de la piste et juste dire bonjour aux fans, alors ils ne s’attendaient pas à ce que je pousse avec la voiture et ils avaient un peu peur et surpris vendredi, mais ils ont apprécié le troisième jour », a-t-il déclaré.

Cependant, la vitesse est apparue et Fernando reconnaît qu’il aimerait avoir encore amélioré ses temps. «Je pense que c’était plus le pneu, qui offre plus ou moins d’adhérence. Nous avons eu deux jours sur le moyen et un sur le souple et il y avait une grande différence en termes d’adhérence globale, donc je pense que la journée la plus rapide a été sur le pneu. doux “, a exposé.

«C’était une belle surprise car le tour le plus rapide de la course était de 1’40”9. C’était une surprise que la voiture soit si rapide, même dans la ligne droite. nous avons atteint 329 kilomètres / heure sans DRS ou quoi que ce soit, Donc c’était assez rapide! ”

“Je pense que si vous préparez la voiture pour la course, faites un travail de configuration et passez trois jours à l’améliorer en un week-end, ce serait assez rapide”, a assuré Alonso.

