Il ressort que ce son a rapproché le paddock pendant quelques minutes

Il reconnaît qu’il lui est impossible d’aller lentement au volant de sa voiture 2005

Fernando considère sa première voiture de champion comme une “machine parfaite”

Fernando Alonso souligne que son affichage a fait réaliser au paddock de Formule 1 à quel point le son des moteurs V10 est manqué. L’Asturien reconnaît que beaucoup de gens qui se trouvent aujourd’hui dans le Gran Circo quand ils étaient peu sont tombés amoureux de ce bruit et soutient que cela a été quelque chose d’incroyable de piloter à nouveau la R25.



Alonso estime que ce fut quelque chose de très spécial de reprendre le volant de la voiture avec laquelle il est devenu champion du monde pour la première fois et assure que cela a été quelque chose de très agréable d’entendre à nouveau le son du moteur V10. De plus, il estime que ressusciter la technologie de ces années a uni le paddock pendant quelques minutes.

“C’est quelque chose qui nous manque et pas seulement les fans, mais tout membre du paddock. Ce son nous manque, ce son dont nous sommes tombés amoureux quand nous étions petits et que nous regardions la Formule 1 à la télévision “, a reconnu Alonso après avoir testé sa Renault R25, selon le site américain Motorsport.com.

«Pour cette raison, tester cette voiture sur ce circuit a été très spécial pour chacun des membres du paddock. C’est très bien de saluer tout le monde et pas seulement l’équipe Renault, mais tous ceux qui nous ont regardés. Il est très bon de voir que la technologie de ces années nous a tous unis“, a ajouté.

Fernando a fait un tour autour de 1’39 ” selon les calculs de Renault et l’Espagnol explique que dans les temps de course, la R25 continue d’être très similaire aux voitures de Formule 1. Le pilote a beaucoup apprécié cette expérience et il est clair que le sourire ne disparaîtra pas de son visage au moins jusqu’à l’année prochaine.

“Nous sommes dans une époque similaire à celle des voitures d’aujourd’hui en conditions de course, donc c’est assez incroyable. C’est une voiture très rapide, le son est fantastique et cela semble très rapide. Au volant, on ressent les vibrations, c’est une voiture très légère, c’est une sensation incroyable. Je continue de sourire et je continuerai de sourire jusqu’en 2021 », a-t-il décrit.

Enfin, il reconnaît qu’il lui est impossible d’aller lentement avec cette voiture. Fernando a vécu des moments incroyables à bord de la R25, ce qu’il considère comme une machine parfaite.

“Être honnête, Je ne peux pas aller lentement avec cette voiture. Chaque fois que je suis dans cette voiture, j’ai de bons souvenirs du passé, pour moi, il est naturel d’aller vite. Ressentir cette vitesse est quelque chose d’incroyable, nous savons que c’est une vieille voiture, mais c’est une machine parfaite pour moi », a conclu Fernando.

