L’Asturien reviendra en Formule 1 en 2021 après deux ans d’absence

Ils ont effectué une session de karting à Bahreïn pour renforcer les liens

Fernando Alonso est totalement concentré sur son retour en Formule 1, qui se matérialisera en 2021 aux mains d’Alpine – actuellement Renault – et une séance de karting a été organisée pour rapprocher les positions de ses coéquipiers.



Après deux saisons loin de la catégorie reine du sport automobile et concentré sur d’autres tâches – Le Mans, Dakar ou Indianapolis, entre autres – le pilote espagnol reviendra avec les plus grandes ambitions, selon Alan Permane lui-même.

Ce sera sa troisième étape en tant que pilote pour l’équipe de France: la première a vu l’Espagnol remporter ses deux titres de Formule 1 et la deuxième a servi de “ pont ” entre l’année mouvementée 2007 chez McLaren et son arrivée à la Scuderia Ferrari pour la saison 2010.

Alonso a déjà embarqué sur la Renault RS20 sur le circuit de Barcelone-Catalunya le mois dernier, à travers l’un des “ jours de tournage ” auxquels les équipes de Formule 1 sont autorisées, et bien sûr, il a parcouru les 100 kilomètres prévus par la réglementation.

Fernando lui-même a admis qu’il ne pouvait pas tirer le meilleur parti de la voiture car s’habituer à nouveau à une Formule 1 n’est pas facile, alors Renault a préparé deux jours d’essais à Bahreïn pour le pilote asturien – cette fois avec la RS18 -.

Ces deux journées d’essais se sont déroulées les 4 et 5 novembre sur la piste de Sakhir, et l’Oviedo a bouclé un total de 186 tours de circuit – 93 par jour, soit un millier de kilomètres au total – pour poursuivre son processus d’adaptation. .

Mais revenir en Formule 1, ce n’est pas seulement monter dans la voiture et essayer de la presser encore et encore, cela signifie également passer la majeure partie de l’année loin de chez soi et avec l’équipe comme soutien maximal, donc les “ bonnes vibrations ” sont essentielles.

C’est pourquoi l’Asturien et l’équipe qui s’est rendue à Bahreïn ont organisé d’autres types d’activités, comme une séance de karting, pour resserrer les liens et gagner le plus de confiance possible pour la saison prochaine. Il y avait aussi les pilotes de l’Académie.

“Beaucoup de plaisir sur le circuit international de Bahreïn avec l’équipe hier soir”, a déclaré Alonso sur les réseaux sociaux, tout en téléchargeant des images de la session de karting.

