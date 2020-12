Il souligne que les critiques qu’il reçoit proviennent toujours de personnes avec lesquelles il n’a pas travaillé

Fernando pense que s’il mangeait des gens, il ne serait pas retourné chez Renault ou McLaren

Fernando Alonso assure que les équipes qui critiquent le fait qu’il soit difficile de travailler avec lui sont celles qui ne l’ont jamais eu dans leurs rangs. L’Espagnol indique clairement qu’il est un pilote aux ambitions multiples et qu’il pousse toujours ses équipes au maximum, mais insiste sur le fait qu’il ne mange pas les gens.



Fernando a parfois reçu des critiques avec lesquelles il est difficile de travailler. Cependant, Fernando explique que ces commentaires proviennent toujours de rivaux directs ou d’équipes qui n’ont jamais travaillé avec lui. De plus, il précise que s’il avait été très difficile de l’avoir dans l’équipe, il ne serait jamais revenu chez McLaren et Renault après son premier passage dans ces équipes.

“Certaines équipes qui n’ont jamais travaillé avec moi répètent souvent que c’est difficile de travailler avec moi. Habituellement, cela vient de Red Bull ou d’une autre équipe avec laquelle nous nous battons. Je suis un homme très ambitieux et je veux bien faire les choses, mais je ne mange pas les gens“, A expliqué Alonso dans une interview accordée à la télévision britannique Channel 4.

“Je suis retourné chez McLaren et c’est la troisième fois que je signe pour Renault. Par conséquent, les gens qui ont travaillé avec moi ne semblent pas avoir la même opinion, et c’est la seule chose qui m’importe”, a-t-il commenté.

D’autre part, Fernando se souvient que la Formule 1 a un point de sport égoïste, puisque chaque pilote veut toujours être le meilleur, bien que toujours avec un grand respect pour ses rivaux. Bien sûr, en dehors du Gran Circo et dans les compétitions par équipes comme le WEC, Alonso a remarqué une atmosphère différente, avec plus d’affection et plus de respect.

“C’est un peu un sport égoïste. Nous pensons tous que nous sommes un peu plus que les autres et nous avons un point de compétition, mais j’ai remarqué beaucoup de respect. Même dans ce que j’ai fait en dehors de la Formule 1: l’endurance, Le Mans, Daytona … Peut-être ai-je reçu plus d’affection et de respect », a-t-il ajouté dans une interview pour El Larguero.

De manière générale, il assure que le paddock de Formule 1 est content de son retour l’année prochaine, bien qu’il prévienne que cette opinion pourrait changer en mars, si l’un de ses rivaux remporte la partie.

“Pour le moment, bien. En mars, quelqu’un dira que ce serait mieux s’il n’était pas revenu car il va nous mordre la cheville là-bas”, a plaisanté Fernando.

TROISIÈME TITRE?

Alonso est convaincu que Renault est la meilleure option pour revenir et c’est pourquoi il pense qu’il est possible de remporter son troisième titre avec eux. “Oui, je pense que nous avons le talent, dans l’usine nous avons les installations, l’ambition. Les pieds sur terre parce que nous sommes en concurrence avec de très grands fabricants et de très grandes organisations, donc nous allons devoir donner le meilleur de nous-mêmes” , a souligné.

En revanche, Alonso a applaudi la performance de Lewis Hamilton, avec qui il aimerait concourir à l’avenir. “Ce serait une bonne nouvelle pour nous, mais je pense que pour le moment, cela est hors de notre portée pour beaucoup de gens. Il le fait de manière impressionnante”, a-t-il déclaré.

“D’accord, il a une voiture dominante, mais il est meilleur que son coéquipier. Vous devez toujours abandonner, vous ne pouvez pas vous permettre un mauvais week-end, il est au sommet de sa performance. Espérons que nous pourrons combattre Lewis bientôt, pas la prochaine fois. année mais bientôt », a-t-il souligné.

“Je pense que beaucoup de gens peuvent gagner un Grand Prix dans cette voiture et qu’ils peuvent gagner des championnats dans cette voiture. Cela ne veut rien dire de mal pour Lewis, comme je l’ai dit, il a une longueur d’avance. Quelle est l’importance de la voiture ou à quel point c’est important. être au bon endroit au bon moment? C’est très important », a-t-il rappelé.

“C’est la Formule 1, ça a toujours été comme ça, mais quand vous êtes à cet endroit et à ce moment-là, vous devez performer et Lewis le fait mieux que quiconque, c’est donc sa vraie valeur”, a déclaré Fernando pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard