Un Espagnol pilotera pour Renault à Abu Dhabi pour le test des jeunes pilotes

Il est heureux que les équipes ne veulent pas qu’il roule même dans un test

Lando Norris ne voit pas de sens qu’un pilote avec plus de 300 courses puisse participer

Fernando Alonso a reconnu qu’il était heureux de voir ses rivaux si préoccupés par leur participation au test de Formule 1. L’Espagnol indique clairement qu’il veut seulement qu’il s’adapte encore plus à la Formule 1 de 2021 et a rappelé qu’il ne pourra pas beaucoup aider. dans le développement automobile.



Alonso sait que son nom court dans le paddock ce week-end après le test d’Abu Dhabi. Mais il aime ça, car il voit de l’inquiétude chez ses rivaux, qui ne veulent pas qu’il soit à Yas Marina le 15 au volant de la Renault RS20.

«Je sais qu’ils parlent beaucoup de moi. Je suis heureux que les rivaux se soucient tant d’un test pour s’adapter à la vitesse. Ils peuvent être tranquilles, car je ne vais rien aider à développer, je vais juste faire quelques kilomètres pour moi-même », a reconnu Alonso dans une interview à Sky Sports F1, selon l’agence de presse ..

L’un des plus critiques de la participation d’Alonso a été Lando Norris. Le Britannique ne voit aucun sens que le pilote asturien puisse courir dans le test des jeunes pilotes. Rappelez-vous que c’est quelqu’un qui a déjà couru plus de 300 courses et a fait d’innombrables tests et estime qu’il ne devrait pas être autorisé à changer les règles juste pour le simple fait qu’il n’a pas couru au cours des deux dernières années.

“J’ai deux fois mon âge, donc cela me rend extrêmement jeune. Il est clair que Fernando n’est pas un jeune pilote et a fait plus d’une course, en plus de nombreux tests au cours de sa carrière en Formule 1. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. pourquoi changeons-nous les règles pour lui. Je pense que cela ne devrait pas être autorisé », a critiqué Norris.

