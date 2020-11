Alonso insiste sur le fait que le chronomètre, et non l’âge, marquera son temps en Formule 1

Il espère que le règlement 2022 favorisera l’évolution de Renault

Fernando Alonso souligne que ce sera le chronomètre, et non l’âge, qui décidera de la durée de son retour en Formule 1. De plus, il a admis que, bien qu’il fasse confiance au projet Renault, il sait qu’il devra souffrir lors des premières courses de la saison prochaine tant qu’il est hors de la catégorie.



Fernando Alonso revient en Formule 1 après deux ans hors de la catégorie, mais le pilote asturien a tout fait sauf se reposer pendant cette période. Daytona, le Championnat du Monde d’Endurance, l’Indianapolis 500 et le Dakar … ça ne s’est pas arrêté.

Et c’est qu’Alonso assure qu’il n’y a aucune raison de prendre sa retraite tant que la performance est bonne. Avouez que l’âge ne veut rien dire, si vous êtes capable de serrer une voiture au maximum.

«Je ne pense pas que je vise un résultat précis avant de prendre ma retraite. Je pense qu’en sport automobile, le chronomètre vous dit quand il est temps d’arrêter, pas l’âge. J’espère que la minuterie est de mon côté pour les années à venir“, A expliqué Fernando Alonso dans une interview avec Sky Sports.

Cependant, l’Asturien ne s’attend pas à un «come, vidi, vici» dès son retour en F1 et se souvient que l’adaptation prendra du temps et qu’il risque de souffrir dans les premières courses.

«Je suis conscient du défi auquel je pourrais être confronté dans les deux premières courses. Pas seulement en termes de vitesse, mais aussi dans les procédures, les commandes au volant, des choses qui sont nouvelles pour moi et qui pourraient prendre du temps. Je suis conscient que je souffrirai un peu“, a avoué le futur pilote Renault.

De plus, l’Asturien a reconnu qu’il était en contact avec plus d’équipes sur la grille avant de finalement signer pour Renault. Cependant, il a fini par opter pour l’équipe de France à la fois pour le projet lui-même et pour le fait qu’une partie de l’équipe la connaît déjà depuis ses débuts.

“J’ai parlé à certaines équipes, mais Renault a toujours été mon préféré pour deux raisons. Tout d’abord, pour les attentes et pour construire quelque chose de la zone médiane vers le haut, que je trouve très attrayant et intéressant. Deuxièmement, parce que je connais tout le monde dans cette équipe, je connais leur passion pour la course. C’est la troisième fois que je travaille ici et je savais que je me sentirais chez moi », a insisté Alonso pour conclure.

