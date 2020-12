L’Asturien affirme qu’il n’aura aucune pertinence dans le développement de la voiture

Le double champion explique ce qu’il va tirer de cette journée de test

La saison de Formule 1 est maintenant terminée, mais ce mardi aura lieu le test des jeunes pilotes dans lequel Fernando Alonso sera présent après l’approbation de la FIA. Il y a eu beaucoup de controverse à cet égard, mais l’Asturien a rendu cette journée moins pertinente, dans laquelle il ne conduira la voiture que pendant quelques heures.



Alonso se sent prêt pour son retour dans la catégorie reine en 2021 après deux ans de compétition dans d’autres comme le WEC ou le Dakar et dans des courses mythiques comme l’Indianapolis 500 et les 24 Heures de Daytona. L’Espagnol est clair sur ce qu’il pourra tirer de cette journée de test et c’est simplement pour mieux connaître l’équipe avec laquelle il travaillera.

“Honnêtement, ce n’est pas très important. Je sais que la presse a accordé beaucoup d’attention à cela. Chaque kilomètre est important et sera le bienvenu, mais je me sens plus ou moins prêt après avoir roulé avec la voiture 2018. Ce test sera formidable car il est avec des ingénieurs. piste et mécanique, donc je peux les connaître un peu plus car les essais avec la voiture 2018 se sont déroulés avec une jeune équipe », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le portail Autosport.

Le double champion de Formule 1 souligne que ces tests ne vont pas lui donner un grand avantage ou être un grand changement. La journée et demie que chaque pilote pourra monter dans la voiture lors de la pré-saison 2021 qui se tiendra à Barcelone sera différente.

«À cet égard, ce sera formidable de pouvoir interagir avec les personnes avec lesquelles vous travaillerez à l’avenir. Mais en termes de sensations, de pilotage, etc., ça va, mais il n’y aura pas de grand changement dans ma préparation pour la course. du jour au lendemain », expliqua-t-il.

D’un autre côté, Alonso ne pense pas qu’une équipe puisse obtenir trop d’informations pertinentes pour 2021, puisque les voitures auront moins d’appui que ce 2020, entre autres, car elles continueront avec les mêmes spécifications de pneus, bien qu’elles connaîtront quelques changements.

“Vous allez commenter, mais honnêtement, je ne sais pas ce qu’ils peuvent en faire dans la voiture de l’année prochaine, car ils perdront beaucoup d’appui et les roues seront différentes. Donc, je ne pense pas que ce que vous dites va affecter l’année de quelque manière que ce soit. vient », a exprimé pour finaliser.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard