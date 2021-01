Fernando essaie de décrire avec des mots la passion de la Formule 1

Croyez que pour vivre la passion, vous devez vivre à la première personne

Fernando Alonso se dénoue en parlant de sa plus grande passion, la Formule 1. L’Espagnol assure que le Grand Cirque est quelque chose d’indescriptible qu’il faut vivre par lui-même.



Qu’est-ce que la passion dans les mots d’un pilote? Quelqu’un comme Alonso, qui en a depuis l’enfance, a du mal à trouver les mots pour le définir. L’Asturien estime que la meilleure façon de transmettre une passion comme la Formule 1 est de la faire vivre à la première personne et décrit que voir la F1 en direct est quelque chose d’impossible à oublier. C’est ainsi que commence tout «écrou moteur».

«Il est toujours difficile de transmettre une passion, je pense que vous devriez la ressentir. Quand vous la ressentez, peu importe que vous soyez dans une épreuve, dans un Grand Prix, sur une courbe ou sur une ligne droite. Lorsque vous voyez passer une voiture, vous ressentez une émotion unique. Si vous êtes un enfant quand vous voyez la Formule 1 en direct, vous vous en souviendrez pour toujours et avec beaucoup d’émotion », a commenté Alonso dans une interview pour l’émission italienne Tg2 Motori.

D’autre part, Alonso salue tous les efforts que les ingénieurs ont déployés au cours des dernières décennies, depuis son entrée dans le sport, pour évoluer et rendre la Formule 1 plus rapide, dans laquelle tous les records sont battus année après année. De plus, il souligne que la compétition est une passion que chacun des pilotes ressent dès le premier instant en raison de la nature spectaculaire des voitures et du chemin parcouru.

“La Formule 1 est physique, elle rendra clair tout ce qu’il est possible de faire et à quelle vitesse dans un circuit. Tout ce que la Formule 1 a amélioré en technologie par rapport au passé est tout simplement passionnant, mais c’est une passion que vous devez ressentir” , Fernando a exprimé pour conclure.

