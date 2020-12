Le pilote asturien a fait trois expositions tout au long du week-end

Avec une voiture d’il y a 15 ans, il a réussi à battre le meilleur tour de la course

Fernando Alonso a ébloui lors de son exposition à Abu Dhabi avec la R25, la voiture avec laquelle il a remporté son premier titre mondial en 2005. Le pilote asturien a dépassé le meilleur tour de course signé hier par Daniel Ricciardo.



Fernando Alonso a réalisé trois expositions au volant de la R25 lors du Grand Prix d’Abu Dhabi les vendredi, samedi et dimanche. Le pilote asturien a établi des temps avec cette voiture, tout juste extraite du musée Renault, qui n’a pas laissé les fans indifférents.

Vendredi, il a établi un temps de 1’42”580, samedi, il a réussi à abaisser le chrono de près de trois secondes avec un record de 1’39”968. Enfin, dimanche, il a abaissé son temps de la veille de trois dixièmes de seconde et est resté à 1’39”6.

TEMPS

Vendredi: 1’42”580 Samedi: 1’39”968 Dimanche: 1’39”6

Dans la course du Grand Prix d’Abu Dhabi, Daniel Ricciardo a réalisé le tour le plus rapide avec un temps de 1’40”926. En d’autres termes, le meilleur temps de toute la course est supérieur d’une seconde et demie à celui réalisé par le pilote asturien lors de son exposition de dimanche. Il est clair que le coureur asturien a pris la piste pour tout donner, car ce n’est pas sa mentalité de courir comme une simple exposition.

“Je me sens très excité en ce moment. Tout est assez familier. Je ressens beaucoup d’émotions quand je vois cette voiture. Je pense aussi qu’elle semble très petite par rapport aux actuelles”, a partagé Alonso après ses expositions.

Si l’on met le temps de côté, force est de constater que l’exposition a été la cerise sur le gâteau d’une belle saison 2021. Elle nous a aussi rappelé à quel point le bruit des moteurs d’antan nous manque. La R25 a fait tourner tout le paddock pour regarder avec nostalgie un bruit qu’elle n’avait pas entendu depuis longtemps et se souvenir qu’il a fait sourire plus d’un, y compris le champion du monde en titre Lewis Hamilton.

pic.twitter.com/REBkxDWov0 – Hors contexte Mercedes (@NoContextMerc) 12 décembre 2020

Au cours de la saison 2005 de 19 courses, @alo_oficial & son coéquipier @OfficialFisico ont marqué 8 victoires, 7 pole positions et 18 podiums pour donner à Renault son premier championnat Constructeurs et à Fernando son premier titre Pilotes. 15 ans plus tard, il reprend vie. # RSspirit pic.twitter.com/IWRWZI9xQV – Renault F1 Team (@ RenaultF1Team) 13 décembre 2020

Une pincée de nostalgie avant demain arrive, quand Alonso montera dans l’actuelle RS20 de Renault au Abu Dhabi Young Drivers Test.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard