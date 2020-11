Fernando Alonso souhaite que Renault commence les essais aérodynamiques de la RS22, la voiture de 2022, dès que possible. En d’autres termes, qu’à partir du 1er janvier de l’année prochaine, dans à peine un mois et demi, ils se mettent au travail.



Marcin Budkowski, le directeur exécutif de l’équipe Renault F1, l’a confié à Dieter Rencken et Keith Collantine, du portail Web Racefans. “Il demande tout. Quand il était dans la soufflerie, il nous a demandé si nous testions la voiture 2022, mais quand nous lui avons dit que nous ne pouvions pas le faire à cause des règles, il nous a demandé quand. Et quand nous lui avons dit que cela ne pouvait être que de 1 de janvier, Il a dit d’accord, nous devions commencer le 1er janvier et il serait à l’usine ce jour-là pour aider“.

À l’époque, l’année dernière, Renault avait déjà commencé à travailler sur la voiture avec les nouvelles règles. C’était à la mi-2019, quand on a pensé que la réglementation changerait en 2021 et que la pandémie n’avait pas encore éclaté. Avec l’arrivée de cela, les nouvelles règles ont été reportées à 2022 et le travail qui pouvait être effectué en soufflerie avec ces nouvelles règles a été gelé.

En revanche, Renault a activé deux jours supplémentaires d’essais immédiats pour Fernando à nouveau à Abu Dhabi, ce dimanche et lundi prochain. «C’est lui qui veut être en forme, retrouver du rythme et des sensations. Ces voitures sont très rapides et il ne les a pas conduites depuis deux ans et pour nous c’est l’occasion de travailler avec lui sur des détails comme le volant, par exemple comment positionner son bouton. favori ou activer d’autres systèmes, et aussi pour pratiquer nos procédures. Plus tôt nous le ferons, moins nous perdrons de temps aux essais hivernaux car l’année prochaine nous n’aurons que trois jours de formation entre les deux pilotes. ”

Budkowski a admis que la RS18 n’est pas la RS20, “mais elles ont toutes les deux le même ADN. De toute évidence, la voiture actuelle s’est un peu améliorée, mais c’est toujours une Renault donc c’est positif.”

