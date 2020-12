Gasly: ​​”Je pense que nous pouvons passer un bon week-end, malgré le bilan de l’équipe sur ce circuit”

Kvyat: “Abu Dhabi a de bonnes lignes droites et les zones DRS sont bien positionnées”

Les pilotes AlphaTauri arrivent au Grand Prix d’Abu Dhabi après avoir marqué des points lors d’une finale très réussie à Sakhir. Dans la marina de Cricuito Yas, ils affronteront leur troisième course consécutive la nuit dans laquelle le troisième secteur sera la clé pour être si technique. Gasly et Kvyat passent en revue la saison avant de monter dans la voiture pour la dernière fois ce week-end.



Pierre Gasly (11e de la Coupe du monde):

“En ce moment, nous apparaissons comme de vrais noctambules avec une troisième course sous les projecteurs. Mais il est bon de conduire quand il fait un peu plus froid l’après-midi. J’aime ces courses et Singapour aussi parce que cela représente un changement par rapport à ce à quoi nous sommes habitués.”

“Je suis optimiste par nature, donc je pense que nous pouvons passer un bon week-end, même si le record de l’équipe sur ce circuit n’est pas le meilleur. Je pense que nous pouvons changer cela cette année. J’aime cette piste, en particulier. le dernier secteur, qui est très technique où l’on entre dans le rythme à travers beaucoup de virages. Les deux premiers secteurs dépendent davantage de la puissance du moteur avec toutes ces lignes droites. ”

“Cette année, nous avons fait un bon pas en avant à cet égard et nous sommes compétitifs, donc je pense que nous devrions avoir un bon rythme de course. Ce fut une saison très étrange et chargée pour tout le monde, aller à 17 courses en cinq mois et demi. Très intense pour tout le monde dans le paddock. ”

“Pour nous pilotes, il n’y a pas eu beaucoup de temps pour faire une pause. Mais surtout pour les mécaniciens et le personnel de l’équipe, car ils ont fait beaucoup de voyages et de vols et ont passé très peu de temps à la maison. Ce sera bien pour tout le monde de pouvoir passer du temps avec leurs familles à la fin de l’année. C’est ce que je vais faire et ce sera bien de savoir que je suis à travers la saison et que je peux me détendre un peu, même si nous devons continuer prudemment à cause du virus. ”

“C’est vrai qu’avec toutes les restrictions on a moins apprécié, surtout parce qu’on a à peine vu des fans sur le circuit cette année, on pouvait voir le manque d’énergie et d’ambiance. Mais, en général, nous avons été très chanceux d’avoir une saison. tellement occupé car il y a beaucoup d’autres sports dans lesquels ils n’ont pas pu faire de même. ”

“Nous avons réussi à obtenir une saison assez complète, ce qui est génial. Même si certains ont eu des moments difficiles ou des souvenirs désagréables, pour moi ce sera toujours une année historique car j’ai remporté ma première course de Formule 1. Je n’oublierai jamais les émotions que cela suscite. J’ai ressenti à Monza ce qui a été la meilleure saison pour l’équipe. ”

Daniil kvyat (14e de la Coupe du monde):

“Le week-end dernier à Bahreïn a été très bon pour moi, je suis content de ma performance de vendredi et je suis satisfait du déroulement de mes qualifications. La course elle-même était étrange, les voitures de sécurité ne m’ont pas aidé car elles ne sont pas arrivées à l’heure. Et même si l’équipe n’a rien fait de mal, j’espérais prendre plus de la sixième place. Pourtant, c’était ma meilleure course de l’année même si le résultat n’en a pas l’air. »

«Quant à Abu Dhabi, j’aime assez le circuit de Yas Marina, il dispose d’installations modernes et belles, même si peut-être trop d’échappatoires à mon goût. Malgré cela, c’est un circuit très technique, surtout le dernier secteur. Vous avez Il faut être concentré tout le temps pour pouvoir l’attaquer au mieux. Il a de bonnes lignes droites et les zones DRS sont bien positionnées, donc on passe généralement un bon moment pendant la course. ”

«Dans le passé, j’ai remporté mon titre en GP3 là-bas et en F1, j’ai terminé dans les points à plusieurs reprises. C’est notre troisième course consécutive sous les projecteurs et j’aime courir la nuit. En regardant la saison, ça ne s’est pas mal passé. , même si parfois les résultats ne correspondaient pas là où nous aurions dû être, là où mes garçons et moi méritions de marquer plus que nous. ”

«C’est parfois un peu frustrant, mais dans l’ensemble, j’ai eu beaucoup de courses fortes cette année et j’en suis reconnaissant. Tout bien considéré, ce fut une année de hauts et de bas, mais j’ai l’impression d’avoir grandi en tant que pilote. J’ai beaucoup plus d’expérience et j’ai été capable. pour rester calme quand les choses n’allaient pas bien pour moi et j’ai réussi à avoir une très bonne seconde moitié de saison.

«Ce fut une saison unique dans des circonstances inhabituelles et nous tous qui y avons participé nous en souviendrons pour toujours. Tout le monde chez AlphaTauri a dû travailler encore plus que d’habitude pour mettre deux voitures en piste chaque week-end. Nous avons donné. une nette avancée cette année. ”

