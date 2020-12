Gasly: ​​”Je suis très heureux de terminer en huitième position”

Kvyat: “J’aurais aimé terminer la saison avec un meilleur résultat”

AlphaTauri termine le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi avec l’une de ses deux voitures dans la zone des points. Pierre Gasly, parti de la neuvième place, a terminé huitième devant Renault d’Esteban Ocon. De son côté, Daniil Kvyat fait ses adieux à la classe supérieure du moteur à la saveur douce-amère. Le pilote russe, parti septième, a terminé hors des points.



Pierre Gasly (8ème):

«Je suis très heureux de terminer huitième. C’était une course intense, avec beaucoup de dépassements et pas mal de batailles sur la piste. Dans l’ensemble, ce n’était pas un week-end facile et je ne me sentais pas très à l’aise avec la voiture. J’ai quand même réussi. J’ai réussi à saisir toutes les opportunités pendant la course. ”

“Je suis très heureux d’avoir donné quelques points à l’équipe avant de partir en vacances et je suis heureux d’avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir ici à Abu Dhabi. Je tiens à remercier l’équipe pour cette saison. Cela a été un plaisir. en travaillant avec eux, je pense qu’ensemble, nous avons fait un pas en avant dans tous les domaines et que nous sommes vraiment maintenant capables de nous battre au milieu de la grille. ”

“Nous avons maintenant le temps de profiter de tout ce que nous avons accompli. Nous allons recharger nos batteries pour la saison prochaine et revenir plus forts pour réaliser de bonnes performances occasionnelles.”

Daniil Kvyat (11ème):

«C’est frustrant parce que j’aurais aimé terminer la saison avec un meilleur résultat mais, malheureusement, aujourd’hui, j’étais coincé derrière Vettel et cela nous a fait perdre du temps. Je pense que le point clé de la course était la première partie. Avec les pneus tendres que nous attendions. Que la dégradation était à l’arrière, mais à la fin c’était à l’avant et quand cela se produit, vous devenez une cible facile. ”

«J’ai perdu quelques places avec certaines voitures avant le départ de la voiture de sécurité virtuelle. C’est dommage de finir juste en dehors des points, mais c’était très difficile de récupérer des positions. En général, la saison a été bonne. Nous avons eu de bonnes courses et d’autres qui Ils n’ont pas été autant et dans lesquels nous aurions dû marquer des points, mais pour certaines choses et d’autres, cela ne s’est pas produit. C’est comme ça. Je voudrais remercier l’équipe pour une saison aussi intense. ”

Franz tost, chef d’équipe:

“Tout d’abord, je tiens à féliciter Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen et Honda pour cette fantastique victoire. C’était une très bonne performance de leur part. Quant à notre équipe, les deux voitures avaient une très bonne qualification et ont réussi la coupe. en Q3. Nous avons commencé avec Daniil en septième position et avec Pierre en neuvième. C’étaient de bonnes positions, mais nous jouions avec les pneus derrière. ”

«La voiture de sécurité est apparue dans le dixième tour. À ce moment-là, nous avons appelé Pierre et Daniil pour changer les deux composés et continuer jusqu’à la fin. Après la voiture de sécurité, les deux pilotes ont commencé à se battre pour les positions. Pierre a réussi à dépasser Leclerc, Stroll et Vettel pour terminer en huitième position. ”

“Daniil est resté coincé et a terminé juste en dehors des points en 11ème position. Les deux voitures étaient au niveau auquel nous nous attendions tout le week-end. Ce fut une saison fantastique parce que nous avons été forts et compétitifs.”

“De plus, nous avons obtenu 107 points dans le championnat des constructeurs, ce qui est le chiffre le plus élevé que nous ayons réalisé dans l’histoire de la Formule 1. C’est un excellent résultat pour l’équipe, alors merci à tout le monde en Italie et au Royaume-Uni.”

“Merci également à nos amis japonais chez Honda, qui nous ont fourni un groupe motopropulseur solide et fiable. Je tiens également à remercier Pierre et Daniil. Leur expérience nous a aidés à progresser et à devenir plus compétitifs.”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard