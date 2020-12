Gasly: ​​”Ce serait bien de finir avec quelques points”

Kvyat: “Meilleur tour de qualification de ma vie!”

AlphaTauri a connu une bonne journée samedi au GP d’Abu Dhabi F1 2020. Avec les deux voitures en Q3, Daniil Kvyat a réussi à décrocher la septième place et Pierre Gasly a dû se contenter de la dixième. Selon le Russe, c’était probablement le meilleur tour de sa vie. Comment pourrait-il en être autrement, les deux pilotes de l’équipe veulent terminer la saison avec un bon résultat.



Pierre Gasly (10e, vient 9e):

«C’était assez difficile ce matin en FP3, donc nous ne nous attendions pas à être en Q3. J’ai eu du mal tout le week-end avec l’équilibre, mais nous avons fait un petit pas en avant en qualifications, bien que probablement pas autant que nous l’aurions souhaité. Je n’ai pas pu faire le tour que je voulais, mais c’était assez bien pour nous amener à la 10e position à la fin, ce qui reste une position décente pour commencer la course demain. Nous savons que ce ne sera pas facile de commencer sur les softs et Le premier relais sera difficile, mais beaucoup de pilotes sont dans la même situation, il faudra donc être un peu meilleurs que les autres en matière de gestion des pneus. Comme il s’agit de la dernière course de la saison, ce serait bien de la terminer avec quelques points plus dans votre poche. ”

Daniil Kvyat (7ème):

“Je pense que c’était probablement le meilleur tour de qualification de ma vie! Je suis très content, c’est formidable de le faire ici à Abu Dhabi car c’est une longue piste avec de nombreuses courbes. Nous savions que nous pouvions être compétitifs, mais il était difficile de comprendre les pneus. ce week-end. Je pense que nous avons fait un bon travail pour tout comprendre au bon moment pour les qualifications, alors je vais profiter de cette sensation pendant une heure environ, puis je me concentrerai sur la course de demain. À partir de la septième, nous avons une bonne base et j’espère que nous pourrons capitaliser sur le résultat d’aujourd’hui. Quand j’ai une voiture que j’aime, je peux être très rapide, j’espère que tout le monde pourra voir le résultat que je peux obtenir. J’aime la voiture telle qu’elle est maintenant aussi que nous terminons cette saison en beauté “.

Jody Egginton, directeur technique:

“Le dernier samedi de la saison a été très chargé, avec de très petits écarts de temps entre les voitures du groupe intermédiaire, ce qui signifiait qu’il n’y avait pas de marge d’erreur. Cependant, le travail acharné des pilotes et des gars du groupe le garage en valait la peine et nous avons réussi à faire entrer les deux voitures en Q3 lors des dernières qualifications de la saison. Le résultat d’aujourd’hui est bon, même si personnellement j’ai bien aimé l’idée de sortir avec des pneus moyens! demain, nous nous concentrons désormais sur la préparation de la course, et l’objectif reste le même que pour toute la saison: marquer le plus de points possible.Ce fut une saison intense pour tout le monde, mais nous attendons tous avec impatience. la course de demain et terminer la saison en beauté. ”

