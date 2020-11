Gasly: ​​”Notre voiture s’est toujours bien adaptée à Bahreïn”

Kvyat: “Après ce qui s’est passé en Turquie, il est bon de revenir à la normale à Bahreïn”

AlphaTauri est prêt pour le dernier triplé de l’année. Ceux de Faenza arrivent à Bahreïn blessés après le mauvais week-end de la Turquie, au cours duquel leurs chances de terminer sixième du championnat des constructeurs ont disparu. Bien sûr, Pierre Gasly et Daniil Kvyat veulent tirer le meilleur parti de AT01 ce week-end et oublier le revers d’Istanbul Park.



Pierre Gasly (10e à la Coupe du monde):

“Il n’y a pas grand-chose à dire sur ce qui s’est passé en Turquie, c’était notre pire week-end de la saison, et je veux donc me concentrer maintenant sur Bahreïn. À Istanbul, nous n’avons pas pu faire rouler notre voiture dans des conditions glissantes et c’était juste le deuxième course de l’année où nous sommes partis les mains vides. ”

“A Bahreïn, au moins, nous n’aurons pas de problème à mettre les pneus en température. Ce sera une course où nous allons revenir à des conditions normales. C’est un circuit qui s’est toujours bien adapté à notre voiture, surtout en 2018, quand j’ai pu terminer quatrième dans cette course, mon meilleur résultat en Formule 1 jusqu’à il y a un an. Cette fois, oui, nous courrons dans un mois différent, puisque nous avons toujours couru le mois d’avril. Cependant, les changements dans les températures dans cette partie du monde ne sont pas très élevées. ”

“Le circuit traditionnel de Bahreïn comporte plusieurs lignes droites, ce qui facilitera les dépassements, d’autant plus qu’il s’agit d’un circuit très large. Il y a aussi des virages très intéressants qui font aussi de Bahreïn un circuit assez technique. Pour ma part, j’ai hâte de bien finir. la saison, et réussir dans cette première course ici est le premier pas vers cet objectif. ”

“Nous avons une voiture qui a été compétitive dans la plupart des courses cette année, et je pense que nous avons ce qu’il faut pour nous battre pour les points ce week-end. Il sera difficile de gagner des positions dans le championnat des constructeurs, mais nous voulons voir ce qu’il faut. que nous sommes capables de faire dans ces trois dernières courses ».

Daniil kvyat (14e de la Coupe du monde):

“Nous avons eu un week-end très difficile en Turquie, avec des conditions très inhabituelles qui ont rendu les choses très difficiles pour nous tous. C’est bien de revenir à la normale maintenant à Bahreïn. Je pense que nous devrions avoir beaucoup moins de surprises ce week-end, comme Bien sûr, malgré un mauvais moment à Istanbul, nous avons tiré plusieurs leçons de ce qui s’est passé. ”

“Cette course sera ma septième à Bahreïn. C’est un circuit intéressant, dans lequel il y a beaucoup de virages de types différents et il y a aussi de très bons endroits pour doubler. Comme d’habitude, pour faire rouler la voiture dès vendredi en essais libres Cela nous sera d’une grande aide. C’est très bien de terminer cette saison inhabituelle dans cette partie du monde. Il nous reste maintenant trois courses, l’année touche à sa fin mais nous devons redoubler d’efforts pour montrer notre meilleure version dans le reste de 2020. ”

