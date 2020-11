Gasly: ​​”Je suis un peu déçu de la huitième place, j’en voulais plus”

Kvyat: “Une qualification comme celle-ci nous met dans une bonne position pour la course de demain”

Pour la deuxième fois cette saison, AlphaTauri est entré en Q3 avec ses deux pilotes. Pierre Gasly et Daniil Kvyat ont bien géré la pression des qualifications dans le top 10 sur le pneu moyen en Q2 et à l’approche de demain, ils sont en bonne position. La bataille des coéquipiers est retombée du côté des Français, qui ne sont pas tout à fait satisfaits de cette huitième place.



Pierre Gasly(8ème):

“C’est très positif de revenir avec les deux voitures en Q3. Je suis content pour l’équipe, mais à l’intérieur je me sens un peu déçu de la 8e place, car nous avons été très forts tout au long du week-end. Je voulais plus, mais tout est très régulier et un dixième m’aurait mis à la cinquième place. Ce serait bien de partir de la troisième ligne demain, mais cela a touché la huitième place et c’est toujours un bon endroit pour commencer la course. ”

“J’attends avec impatience des batailles passionnantes demain sur la piste et je pense que nous avons le potentiel pour nous battre pour une bonne position. En ce qui concerne la stratégie, ce sera une journée inhabituelle et intéressante et les équipes vont essayer différentes options. Contrôler la dégradation sera la clé, j’en ai beaucoup veux courir demain “.

Daniil kvyat(10e):

“Je suis assez content du déroulement de cette qualification, car nous étions compétitifs. La Q2 a été très solide pour nous, je n’ai eu qu’une seule tentative et avec le pneu moyen, mais ça s’est bien passé. Il y avait de la pression de notre côté. du garage, mais nous avons réussi à nous en remettre. ”

“Je n’étais pas entièrement satisfait de mon tour en Q3, j’ai commis des erreurs et nous n’avons pas trouvé la clé de l’aileron avant. Cependant, une bonne qualification nous met en bonne place pour la course de demain. Les pneus souffrent beaucoup. sur ce circuit et ce sera quelque chose de différent de ce que nous avons vu cette année. Il y a toujours des courses où la gestion des pneus n’est pas du tout facile et celle de demain sera un défi intéressant. ”

Claudio Balestri, chef de la voiture:

“Les deux séances d’aujourd’hui nous ont montré à quel point même le milieu de terrain est aujourd’hui. Les écarts par tour sont très faibles et quelques dixièmes peuvent avoir beaucoup d’effet sur la position finale. Par rapport aux dernières années, FP3 a C’était plus proche des qualifications et cela nous a permis de tester les changements que nous avons faits ce soir. Nous nous sommes principalement concentrés sur notre rythme de qualification. ”

“Les qualifications n’ont pas été faciles, surtout en Q2, quand nous avons dû changer nos plans à cause d’un drapeau rouge. Cependant, les performances des deux pilotes ont été très fortes et grâce à cela, Pierre et Danill sont Ils sont entrés en Q3 et l’ont aussi fait avec le meilleur pneu de la course, le moyen. Vu le rythme des longs runs que nous avons eu vendredi, il n’est pas fou de penser que notre objectif est de marquer avec les deux voitures. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard