Gasly: ​​”Nous avons peut-être eu l’un de nos meilleurs vendredis”

Kvyat: “Nous avons compris la direction que nous devions prendre”

AlphaTauri a eu une séance de vendredi positive à Sakhir. Sa performance dans les deux séances d’essais libres a été bonne et l’avance de Daniil Kvyat pendant la journée a été plus que remarquable. L’équipe tentera de se battre pour un Q3 qui, comme d’habitude, coûtera très cher.



Pierre Gasly (5ème / 6ème):

“C’est formidable d’être de retour dans des conditions plus normales par rapport à ce que nous avions à Istanbul il y a deux semaines. Nous avons eu un vendredi positif, probablement l’un des plus forts de la saison, et la voiture s’est sentie bien dès la première séance. Je pense Nous avons l’air assez compétitifs en termes de rythme, mais il y a encore des choses que nous pouvons améliorer en termes d’équilibre de la voiture pour tirer encore plus parti de l’ensemble que nous avons. Cela semble prometteur, nous allons donc essayer de trouver ces dixièmes supplémentaires pour les qualifications de demain. ”

Daniil kvyat (17e / 9e):

“C’était une journée intéressante. Lors de la première séance, je n’étais pas très satisfait de l’équilibre de la voiture, mais nous nous sommes beaucoup améliorés pour la seconde. Je pense que nous avons compris la direction que nous devions prendre, donc le résultat a été positif. Nous en avons beaucoup. Des données à analyser pour demain, donc j’espère que nous pourrons faire un autre pas en avant et nous améliorer encore plus. Le drapeau rouge était quand je roulais sur le composé mou, ce qui était dommage. Le rythme était plutôt bon aujourd’hui. Cette piste dégrade beaucoup les pneus et il va falloir comprendre comment la gérer mieux que les autres. ”

Jonathan Eddolls, ingénieur en chef de carrière:

«Bien que nous soyons proches de la fin de la saison, cela ne signifie pas que ce n’était pas une journée de test pour nous. Nous sommes venus ici avec des pièces aérodynamiques que nous devions essayer de comprendre et chaque équipe a reçu deux jeux de pneus 2021 pour évaluez-les pour Pirelli. ”

«Les deux séances ont été occupées car l’objectif était d’avoir la voiture sur la piste presque tout le temps. Le premier a été plus axé sur la compréhension des pneus 2021 sur les longs trajets et également sur les tests et la compréhension des nouveaux composants aérodynamiques, il y a donc eu moins de travail de configuration.

«Nous avons examiné les données et apporté quelques modifications à la voiture et avec la piste étant limitée à l’arrière et avec le choix de composé agressif, la dégradation des pneus arrière a été élevée, nous devions donc en tenir compte. la deuxième session ».

«Nous avons commencé par de longs essais sur les pneus 2020 et 2021 à comparer, puis nous avons poursuivi notre programme normal. Il est juste de dire que les changements que nous avons apportés ont amélioré la voiture et que les performances semblent bonnes, conformément à nos attentes. Avec la dégradation que nous avons, la course va être difficile, nous devons donc comprendre ce que nous devons faire pour la réduire pour la course. C’est ce sur quoi nous allons nous concentrer ce soir. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard